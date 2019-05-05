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2019年5月5日星期日
【法定冷靜期】逾九成美容業者稱致經營困難 關注組倡設「自願冷靜期」助自律 (13:40)
【逃犯條例】涂謹申稱繼續主持會議：抬走我只會暴露秘書處醜惡 (12:09)
浸大調查：部分有機菜樣本含除害劑殘餘 樂富、楊屋道街市蔬菜樣本超標 (11:47)
長沙灣的士撞燈柱4人傷 (10:59)
離港貨機引擎火警顯示器亮警報燈須折返 (10:42)
羅致光：沒有貧富懸殊現象便沒有今天的我 (10:28)
西九衝鋒隊反罪惡 5男涉藏毒被捕 (09:01)
警油尖掃黃拘28內地女 (08:51)
元朗兩車相撞 一車翻側 (08:35)
【逃犯條例】秘書處通知委員書面表態是否採指引 廖長江：完全正確 民主派：越權 (08:22)
驟雨狂風雷暴 最高氣溫23度 (07:15)
張建宗：蓮塘香園圍口岸料年底前通車 (23:08)
【五四運動】王志民出席香港青年五四座談 (22:59)
【逃犯條例】法案委員被通知 6日正午須書面回覆採納指引否 (22:52)
休班警涉非禮17歲少女被捕 (22:49)
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警反黑拘76人 涉收陀地壟斷飯盒生意 (20:31)
【逃犯條例】內會通過指引 由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會 (19:49)
【六四30年】團體辦民運景點導賞團 邀參與聲援人士憶述當年 (19:35)
男子旺角維景酒店昏迷 (18:55)
【佔中九子案判刑】陳淑莊探監引述戴耀廷：坐監如爬山 愈近山頂境界愈高 (18:42)
【逃犯條例】唐偉康：公眾關注修訂逃犯條例屬自然反應 (17:31)
【逃犯條例】內會特別會議商發指引 民主派質疑指引內容違規 (16:29)
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【逃犯條例】湯家驊質疑陳弘毅受壓民意 指港人港審非解爭議真正答案 (14:50)
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落馬洲路小巴撞欄翻側釀6傷 (14:14)
翔龍灣中年婦墮樓亡 (13:42)
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【國歌法】國際學校外籍學生學國歌？ 蔡若蓮：培養學生人格不受國籍影響 (13:09)
保加利亞黨涉櫃員機裝讀卡器 法庭未能安排傳譯員 押後5‧7訊 (12:45)
【五一黃金周】邱騰華：所有城市都歡迎旅客 籲港人同理心對待 (11:35)
張超雄稱港無標準工時如「奴隸社會」 鄧家彪憂在職貧窮惡化 (11:01)
【五四運動】金紫荊廣場升旗禮 林鄭出席 (09:55)
中年漢駕無牌電動單車被捕 警扣車檢查 (09:46)
中環灣仔繞道客貨車撞欄 醉駕司機浴血被捕 (09:20)
警搗毒品倉拘三男女 檢46萬元毒品 (09:05)
早晚驟雨 最高26度 (07:06)
花甲翁尋歡失財物 警拘涉案內地男女 (00:54)
私家車小巴老圍相撞 7人輕傷 (00:02)
屯門一公司墮電郵騙局轉帳256萬 警追緝涉案者 (23:34)
銀行高層疑注射肉毒菌後亡 醫生李宏邦遭起訴 下周一提堂 (23:18)
【逃犯條例】陳弘毅倡修例只適用最嚴重罪行 不設追溯期 可考慮田北辰方案 (23:04)
回應議員「特殊教育法」提案 楊潤雄：立法非解決所有問題 (22:07)
【逃犯條例】保安局：立法會法律顧問查詢屬正常程序 (22:04)
保加利亞黨櫃員機插卡口裝罕見讀卡器 盜AEON卡資料提款20萬 (21:02)
女子雲南購毒牛肝菌炒食 中毒現幻覺一度入院 (20:24)
衛署調查港大15男女食物中毒 涉到會食物 (20:21)
西貢滑翔傘意外 男子人傘分離無受傷 (20:17)
19歲女子海麗邨墮樓亡 (19:57)
【逃犯條例】法案委員會是否遵內會指引 毛孟靜稱靠投票屬「制度欺凌」 (19:42)
外籍牧師主持同志婚禮被捕 申覆核促法庭聲明沒違法 (19:35)
黃埔400萬劫案 警再拘一印度漢 (19:32)
【逃犯條例】內會擬發指引換法案委員會主持 立會法律顧問：委員會自決是否採納 (19:27)
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涉走私60隻瀕危龜來港 日本漢認罪還押候判 (18:06)
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一日三宗運動猝死 心臟科醫生：劇烈運動易致血管壁破損 (12:28)
【逃犯條例】建制倡內會發指引 劉健儀：法案委員會接受與否可投票決定 (11:25)
【逃犯條例】促刪不涵蓋中國其他部分條例 田北辰倡「外人移交，港人港審」 (10:33)
大埔公路七人車撞欄自焚 司機不顧而去 (10:06)
男子虛報遭扑車搶劫被捕 (09:47)
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長沙灣的士撞燈柱4人傷
(10:59)
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長沙灣發生交通意外。凌晨2時54分，一輛的士載着兩女一男乘客，駛至海麗邨巴士站時右轉入深旺道二線，其間意外撞向路中安全島，一支交通橙柱被撞毀，車上4人均受輕傷，清醒送院治理。
相關字詞﹕
交通意外
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