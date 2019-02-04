【逃犯條例】秘書處通知委員書面表態是否採指引　廖長江：完全正確　民主派：越權 (08:22)

立法會內務委員會昨（4日）在特別會議上大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持法案委員會選舉主席程序。約1小時後，法案委員會秘書發出通知，要委員於明日（6日）正午前、即法案委員會會議前，書面表態是否採納指引。「建制派班長」廖長江承認秘書處今次做法無先例，但認為秘書處現時處理方法是完全正確且是唯一做法。
廖長江表示，若取得法案委員會過半委員支持採納指引，明日法案委員會會議會由石禮謙主持選舉主席程序，而若有人不讓石禮謙主持，或作出非常離譜的事，他會對此作出提醒。
廖長江續說，內會決定向法案委員會發出指引後，秘書處有責任通知所有委員此決定，而在法案委員會沒有主席的情況下，唯一切實可行的做法是以文件傳閱方式問所有委員。他稱，涂謹申不是委員會選出的主席，他在首次會議後已無角色，故不可召開會議討論是否採納內會指引。他又認為，涂謹申處理換走自己作為主持的討論，有利益衝突。
民主派昨表示，對秘書處做法失望，涂謹申批評秘書處越權作書面通知，令他對秘書處中立性失去信心。公民黨議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、陳淑莊和譚文豪，昨晚已聯名去信法案委員會秘書馬淑霞，表明反對接納內會指引，並要求委員會召開特別會議討論及處理該指引。5人同時要求馬淑霞解釋，是誰決定要求委員書面表態是否接納指引，以及有關安排經過什麼諮詢，並指出《法案委員會主席手冊》訂明，只有委員會主席可決定特定文件可「透過傳閱方式作出決定」，促請馬淑霞澄清，在法案委員會未選出主席前，誰可行使這項主席權力。
根據《法案委員會主席手冊》第4.27段，只有「主席」有酌情權「指示將一項須由法案委員會決定的事宜，藉傳閱文件方式交由各委員研究」，而現時修訂《逃犯條例》法案委員會未選出主席。
相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 廖長江 建制派 民主派 編輯推介