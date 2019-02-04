【逃犯條例】秘書處通知委員書面表態是否採指引　廖長江：完全正確　民主派：越權 (08:22)

廖長江表示，若取得法案委員會過半委員支持採納指引，明日法案委員會會議會由石禮謙主持選舉主席程序，而若有人不讓石禮謙主持，或作出非常離譜的事，他會對此作出提醒。

廖長江續說，內會決定向法案委員會發出指引後，秘書處有責任通知所有委員此決定，而在法案委員會沒有主席的情況下，唯一切實可行的做法是以文件傳閱方式問所有委員。他稱，涂謹申不是委員會選出的主席，他在首次會議後已無角色，故不可召開會議討論是否採納內會指引。他又認為，涂謹申處理換走自己作為主持的討論，有利益衝突。

民主派昨表示，對秘書處做法失望，涂謹申批評秘書處越權作書面通知，令他對秘書處中立性失去信心。公民黨議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、陳淑莊和譚文豪，昨晚已聯名去信法案委員會秘書馬淑霞，表明反對接納內會指引，並要求委員會召開特別會議討論及處理該指引。5人同時要求馬淑霞解釋，是誰決定要求委員書面表態是否接納指引，以及有關安排經過什麼諮詢，並指出《法案委員會主席手冊》訂明，只有委員會主席可決定特定文件可「透過傳閱方式作出決定」，促請馬淑霞澄清，在法案委員會未選出主席前，誰可行使這項主席權力。

根據《法案委員會主席手冊》第4.27段，只有「主席」有酌情權「指示將一項須由法案委員會決定的事宜，藉傳閱文件方式交由各委員研究」，而現時修訂《逃犯條例》法案委員會未選出主席。

相關報道：

法案委員會被通知 6日正午須書面回覆考慮指引結果

內會通過指引 由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會

唐偉康：公眾關注修訂逃犯條例屬自然反應

內會特別會議商發指引 民主派質疑指引內容違規

湯家驊質疑陳弘毅受壓民意 指港人港審非解爭議真正答案