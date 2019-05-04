【五四運動】王志民出席香港青年五四座談 (22:59)

座談會由香港青年發展委員會委員謝曉虹主持，香港青年團體代表、香港的大學和中學學生代表、中資企業青年代表和中聯辦青年幹部代表共逾100人參加。在奏唱國歌後，全體收看和聆聽中共總書記習近平在紀念五四運動100周年大會上的重要講話。香港各界青少年活動委員會執行主席霍啟剛等5名青年、學生代表分享了學習習近平重要講話的心得體會。

王志民在講話中強調，習近平的重要講話深切緬懷五四先驅崇高的愛國情懷和革命精神，高度評價五四運動的歷史意義，深刻闡述五四精神的時代價值，全面回顧了五四運動以來中國青年運動的歷程，從六個方面深情寄語新時代中國青年，要以實現中華民族偉大復興為己任，不辜負黨的期望、人民期待、民族重託，不辜負這個偉大時代。他又說，習近平的重要講話是新時代青春中國的宣言書，是當代青年成長的行動指南，也是做好新時代青年工作的根本遵循。

五四運動相關報道：

學者解讀五四運動

金紫荊廣場升旗禮 林鄭出席