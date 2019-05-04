【逃犯條例】法案委員被通知　6日正午須書面回覆採納指引否 (22:52)

公民黨議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、陳淑莊和譚文豪，晚上已聯名去信法案委員會秘書馬淑霞，表明反對接納內會指引，並要求委員會召開特別會議討論及處理該指引。5人同時要求馬淑霞解釋，是誰決定要求委員書面表態是否接納指引，以及有關安排經過什麼諮詢；並指出《法案委員會主席手冊》訂明，只有委員會主席可決定特定文件可「透過傳閱方式作出決定」，促請馬淑霞澄清，在法案委員會未選出主席前，誰可行使這項主席權力。

【20:38】立法會內會4日傍晚通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出「由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會」的指引。修訂《逃犯條例》法案委員會秘書約一小時後發出通知，表示內會已通過指引，改由石禮謙主持法案委員會，並決定開會日期、時間及地點。秘書要求委員會成員在下周一（6日）正午12時或之前，書面通知秘書他們對指引的考慮，若過半數委員支持指引，指引將視為獲得採納。

涂謹申譴責秘書處越權

原主持修訂《逃犯條例》法案委員會的民主黨涂謹申表示，秘書處發出有關通告沒有諮詢他及未獲他同意，他強調內會指引應在下周一的法案委員會會議上討論，以及決定是否採納。他批評，秘書處越過他作書面通知，是「越權」並應受到譴責。

毛孟靜斥建制派逼民主派打「爛仔交」

民主派會議召集人毛孟靜表示，立法會秘書處明顯配合建制派的行動和意願，百分百不可取，成為議事過程的恥辱。她指出，《議事規則》指明「指引」無約束力，法案委員會須考慮指引，所以應該在下周一會議「坐低開會」考慮，而不是由書面回覆決定。她反問誰人決定以書面作考慮，批評整件事不合法，秘書處沒有問過涂謹申和其他委員。她代表民主派譴責秘書處的行為，而此做法過去沒有先例，是建制派逼民主派下周一打「爛仔交」。

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