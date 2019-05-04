警反黑拘76人　涉收陀地壟斷飯盒生意 (20:31)

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被捕31男45女，年齡15至68歲，其中15歲被捕人涉勒索及刑事毁壞，其餘各人分別涉經營賣淫場所、經營賭博場所、串謀刑事恐嚇、及干預汽車等罪名，帶署扣查。

鑑於大埔區內多個位處偏僻的屋苑地盤陸續動工，涉案團伙見地盤飯盒生意有利可圖，向商販收「陀地」操控，包括收取一次過5萬元入線費，再逐月收5000元保護費，過以及每飯盒拆帳3元。其間探員喬裝商販到地盤售賣飯盒蒐證，被人將GPS追蹤器放置貨車車底，幸警員及時發現，成功拘捕擬毁車女疑犯。警方另外再拘7男女，檢獲500個飯盒及2.1萬元現金等。

另外，新界北重案組經調查，發現屯門區內小販每月須向團伙繳交3000至5000元不等作「陀地」費，團伙成員亦會向已交保護費的小販派發特定型號的LED燈作區分，相信有關收入為團伙每月帶來逾6萬元收益。調查發現，該團伙亦會向年輕女商戶勒索5000至1萬元「清潔費」，如商戶拒絕繳交，即會被騷擾恐嚇。

行動中，警方亦在屯門搗破4個足浴店作掩飾的賣淫場所、樓上非法賭檔及無牌酒吧。

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