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2019年5月4日星期六
聞國歌站起惹熱議 輪椅婆婆受訪稱反對派「故意歪曲事實」 (21:00)
【逃犯條例】法案委員會被通知 6日正午須書面回覆考慮指引結果 (20:38)
警反黑拘76人 涉收陀地壟斷飯盒生意 (20:31)
【逃犯條例】內會通過指引 由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會 (19:49)
【六四30年】團體辦民運景點導賞團 邀參與聲援人士憶述當年 (19:35)
男子旺角維景酒店昏迷 (18:55)
【佔中九子案判刑】陳淑莊探監引述戴耀廷：坐監如爬山 愈近山頂境界愈高 (18:42)
【逃犯條例】唐偉康：公眾關注修訂逃犯條例屬自然反應 (17:31)
【逃犯條例】內會特別會議商發指引 民主派質疑指引內容違規 (16:29)
【逃犯條例】修例最新觀點一次睇 (15:18)
【逃犯條例】湯家驊質疑陳弘毅受壓民意 指港人港審非解爭議真正答案 (14:50)
中三女生虛擬遊「棚仔」作文 VR助「觸境生情」學中文 (14:38)
落馬洲路小巴撞欄翻側釀6傷 (14:14)
翔龍灣中年婦墮樓亡 (13:42)
關注學童情緒問題 學校挑選不起眼學生任大使助增強自信 (13:31)
【國歌法】國際學校外籍學生學國歌？ 蔡若蓮：培養學生人格不受國籍影響 (13:09)
保加利亞黨涉櫃員機裝讀卡器 法庭未能安排傳譯員 押後5‧7訊 (12:45)
【五一黃金周】邱騰華：所有城市都歡迎旅客 籲港人同理心對待 (11:35)
張超雄稱港無標準工時如「奴隸社會」 鄧家彪憂在職貧窮惡化 (11:01)
【五四運動】金紫荊廣場升旗禮 林鄭出席 (09:55)
中年漢駕無牌電動單車被捕 警扣車檢查 (09:46)
中環灣仔繞道客貨車撞欄 醉駕司機浴血被捕 (09:20)
警搗毒品倉拘三男女 檢46萬元毒品 (09:05)
早晚驟雨 最高26度 (07:06)
花甲翁尋歡失財物 警拘涉案內地男女 (00:54)
私家車小巴老圍相撞 7人輕傷 (00:02)
屯門一公司墮電郵騙局轉帳256萬 警追緝涉案者 (23:34)
銀行高層疑注射肉毒菌後亡 醫生李宏邦遭起訴 下周一提堂 (23:18)
【逃犯條例】陳弘毅倡修例只適用最嚴重罪行 不設追溯期 可考慮田北辰方案 (23:04)
回應議員「特殊教育法」提案 楊潤雄：立法非解決所有問題 (22:07)
【逃犯條例】保安局：立法會法律顧問查詢屬正常程序 (22:04)
保加利亞黨櫃員機插卡口裝罕見讀卡器 盜AEON卡資料提款20萬 (21:02)
女子雲南購毒牛肝菌炒食 中毒現幻覺一度入院 (20:24)
衛署調查港大15男女食物中毒 涉到會食物 (20:21)
西貢滑翔傘意外 男子人傘分離無受傷 (20:17)
19歲女子海麗邨墮樓亡 (19:57)
【逃犯條例】法案委員會是否遵內會指引 毛孟靜稱靠投票屬「制度欺凌」 (19:42)
外籍牧師主持同志婚禮被捕 申覆核促法庭聲明沒違法 (19:35)
黃埔400萬劫案 警再拘一印度漢 (19:32)
【逃犯條例】內會擬發指引換法案委員會主持 立會法律顧問：委員會自決是否採納 (19:27)
財委會通過新界東北發展逾335億元撥款 (18:53)
市建局榮光街/崇安街項目收購價每方呎17917元 (18:41)
電車消防車灣仔相撞 兩乘客輕傷 (18:41)
【逃犯條例】李柱銘率團訪美加 談修訂逃犯條例對在港外國人影響 (18:39)
10歲童染腸病毒致腦膜炎 潛伏期曾到江門 (18:21)
涉走私60隻瀕危龜來港 日本漢認罪還押候判 (18:06)
【報稅懶人包】免稅額有多少？哪些稅項可扣除？夫婦合併評稅更省稅？ (17:47)
【佔中九子案】戴耀廷陳健民朱耀明上訴 (17:21)
【逃犯條例】批李慧琼下流 毛孟靜陳志全拒按要求離開會議廳 (16:42)
海關檢7000粒搖頭丸 另檢氯胺酮共值190萬 (16:38)
【逃犯條例】立法會法律顧問質疑修訂逃犯條例形式 函政府促解說 (16:20)
【交通費補貼】首期津貼5月15日到期35萬人未領 重溫計劃懶人包 (14:42)
不滿《東張西望》拍攝 女導遊施襲判囚一個月獲緩刑 (14:26)
葛師科稱受騙低價轉讓11古瓷器 官令被告交代古董下落 (14:11)
中年「道士」藉辭「驅妖」非禮母女 7項罪成 6月中判刑 (14:10)
LV稱運動鞋遭侵權 入稟高院控百麗國際旗下兩公司 (14:07)
劏房空氣不流通 母被迫跟哮喘女分離 (13:56)
文憑試考試費平均加價4% 考六科要3132元 (13:38)
批窺淫罪未規管威脅散佈私密照 關注婦女性暴力協會籲立法 (13:32)
商討女兒撫養權時爭執 妻剪刀插夫獲減刑判監兩年 (12:59)
國泰前助理經理騙4500元獎金罪成 (12:54)
倡設基本居住標準 全港關注劏房平台：每人最少需75平方呎 (12:49)
紅磡海逸坊現蜜袋鼯 警方交愛協獸醫檢查 (12:36)
一日三宗運動猝死 心臟科醫生：劇烈運動易致血管壁破損 (12:28)
【逃犯條例】建制倡內會發指引 劉健儀：法案委員會接受與否可投票決定 (11:25)
【逃犯條例】促刪不涵蓋中國其他部分條例 田北辰倡「外人移交，港人港審」 (10:33)
大埔公路七人車撞欄自焚 司機不顧而去 (10:06)
男子虛報遭扑車搶劫被捕 (09:47)
多雲驟雨 最高25度 (07:17)
【逃犯條例】陸委會：修例或影響在港台灣人 保安局：務實認真回應台方要求 (23:39)
黃埔400萬元劫案 事主左腿中刀 警追緝在逃南亞疑犯 (23:07)
警打擊高利貸拘12人 涉款68萬 (21:51)
【免海外醫生實習】衛生署長：海外醫生來港前已有足夠臨牀訓練 (21:12)
曾注射今季流感疫苗 5歲長期病患女童甲型流感併發肺炎危殆 (20:58)
【Emily Online．短片】坐輪椅婆婆聽到國歌要肅立 郭家麒要求政制局譴責傷害長者 (20:10)
男子黃埔遭兩刀匪劫走近400萬 必勝客職員休班警助拘一南亞漢 起回失款 (20:05)
衛生署李寶椿牙科診所失近400病人預約資料 涉姓名身分證出生日期 (18:57)
海關北角檢36萬元私煙拘一男 (18:57)
小食店店主被控圖姦新店員 陪審團裁定罪名不成立 (18:48)
母女彩雲商場三期街市買菇吃後中毒 涉案菇鑑定屬不可食用 (18:43)
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智障婦挖眼案提堂 二姊哭稱被告「完全不明自己在做什麼」 (18:15)
聰嫂私房甜品被挪用1.93億元 大股東入稟告前董事 (17:55)
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女子西區貨物起卸區墮海 清醒送院 (00:10)
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男子旺角維景酒店昏迷
(18:55)
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下午5時許，一名30多歲男子在旺角維景酒店一房間突然暈倒，昏迷送院，送院時仍有呼吸脈搏，警方正調查意外原因。
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維景酒店
昏迷
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