【逃犯條例】內會通過指引　由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會 (19:49)

【18:36】立法會內會投票處理是否同意向修訂《逃犯條例》法案委員會發指引，經37票贊成、16票反對，獲得通過。內會約於6時半就由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會投票，在37贊成、19反對下通過。

內會主席李慧琼在表決前，為加快程序宣布不容許議員作第二輪發言，要先就是否向法案委員會發出指引的動議付諸表決，民主黨主席胡志偉和許智峯等民主派議員聞言再衝向主席台，其間胡志偉掃開李慧琼的麥克風，被逐離會議室，他逗留在會議室一會後自行離開。許智峯亦因行為不檢被逐，之後被保安員抬走。

法律顧問：法案委員會須考慮指引 自決是否接納

民主派議員早前去信，要求立法會秘書處法律顧問釐清內會發指引的效力，立法會法律顧問馮秀娟昨（3日）回覆稱，《內務守則》未規定法案委員會首次會議之後的選舉主席程序，若內會就此提供「擬議指引」，法案委員會須考慮該指引，但指引不會自動適用於法案委員會，委員會可自行決定是否採納。

馮秀娟亦說，《議事規則》賦權法案委員會決定其行事方式及程序，而非賦權委員會主持選舉主席的委員（即涂謹申）決定是否執行指引。

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