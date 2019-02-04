【佔中九子案判刑】陳淑莊探監引述戴耀廷：坐監如爬山　愈近山頂境界愈高 (18:42)

佔中九子案上月判刑，其中4名被告戴耀廷、陳健民、朱耀明和邵家臻須即時入獄。因患腦瘤獲押後判刑的另一被告陳淑莊，今早到大嶼山石壁監獄探望戴耀廷後在facebook表示，戴耀廷起初未能適應獄中生活，但其後認為「坐監有如爬高山」，愈近山頂境界愈高，到出獄時他「就會登上風景最好的頂峰」，他會用這種心態度過餘下刑期。
邵家臻「通波仔」成功 籲團結抵抗逃犯條例修訂
至於入獄後因血壓高入院的邵家臻，其家屬今午（4日）探病後透過邵的議員辦事處在fb表示，邵家臻因心臟血管閉塞，昨已完成「通波仔」手術，在血管安裝兩個支架，現時情况穩定，之後要服用心臟病藥控制情况，估計仍要一段時間才能出院。邵家臻心繫《逃犯條例》動向，呼籲香港人團結，「為議員們『加力』，一起撐住惡法」。
家屬指出，邵家臻同時關心「佔中三子」戴耀廷、陳健民與朱耀明的情况，以及陳淑莊的病情；又說邵家臻十分渴望收到巿民信件，呼籲市民多寫信鼓勵在囚4人。
家屬亦指出，邵家臻已申請外出出席立法會大會及福利事務委員會，仍未獲懲教署回覆。懲教署日前表示，邵家臻提出申請後，署方會檢視其申請理由及保安等因素後再考慮。
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