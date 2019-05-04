【逃犯條例】內會特別會議商發指引　民主派質疑指引內容違規 (16:29)

多名民主派議員首先批評及質疑內會主席李慧琼召開會議的決定，質疑其急切性及合法性。民主黨鄺俊宇批評李慧琼「話開就開、飛象過河」，議會陣線毛孟靜質疑召開特別會議的決定，有否主觀認為涂謹申阻撓法案委員會的進度。

另一方面，熱血公民鄭松泰和公民黨譚文豪等多名議員均質疑，建制派指名道姓由石禮謙取代涂謹申成為主持，有關建議寫入指引，是否符合議事規則。鄭松泰舉例，「提出健康指引，可提出少油、少鹽、少糖；但你不會指明一定要吃咖哩。」他認為，建制派提出由石禮謙一人做主持，這樣的指引建議，已超出合理指引的期望。

朱凱迪質疑李慧琼決定召開特別會議前，有否諮詢副主席郭榮鏗及全體委員。

李慧琼多次重申表示，議事規則第75(8)條賦予內務委員會發出指引的權力，至於如何發出指引，則交由委員會討論，不是由主席決定。她亦請立法會法律顧問馮秀娟回應。

指明一人當主持作指引違規否

法律顧問：觀點與角度的問題

法律顧問馮秀娟指出，議事規則第75(8)條授權內會發出指引，至於如何、是否行使此權力、內容為何，由內會決定。至於被問到指明一人當主持的建議作指引，是否有違法理及議事規則基礎，她說這是「觀點與角度的問題」。

議員與李慧琼爭拗期間火花四起，下午約4時半，泛民議員第三度衝出主席枱，李慧琼見情况混亂及多名議員離座，經警告下，決定逐議會陣線毛孟靜及新民主同盟范國威離開會議室。會議第三度暫停。

民陣於會議前在立法會示威區開始集會，為民主派議員打氣，在場所見有逾200人。主辦方在示威區安排直播今午特別內會的情况，有民主派議員發言時，集會人士拍手支持。另外，珍惜群組亦在立法會示威區外集會，支持修例。

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