【逃犯條例】修例最新觀點一次睇 (15:18)

陳弘毅：港人港審值得支持

陳弘毅表示，若政府及立法會要繼續推行草案，便應增加限制及保障。他提出3項建議，包括應考慮立法會議員田北辰提出的「港人港審」，即港人不被移交至內地，而是在香港被檢控，他形容此建議值得考慮。

【倡逃犯修例限最重罪 無追溯力 陳弘毅：港人港審值得支持】

立會法律顧問：移交剔除中國是政策原意

立法會法律顧問去信保安局，就修例的25項範疇，包括人權保障、如何向立法會問責等提出問題，當中22次要求政府「澄清」，並明言回歸前立法局討論《逃犯條例》時，剔除移交逃犯至中國其他部分是政策原意，政府有意另行與內地訂立正式的引渡安排，要求政府澄清現提修例，是否、為何改變做法。

【立會法律顧問：移交剔除中國是政策原意】

保安局：立法會法律顧問查詢屬正常程序

保安局表示，於4月30日收到立法會高級助理法律顧問就《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（下稱《條例草案》）的查詢。有關查詢是立法會法案委員會準備審議工作的一般正常程序。

【保安局：立法會法律顧問查詢屬正常程序】

江樂士：內地司法有進步

前刑事檢控專員江樂士接受無綫新聞訪問時表示，現時香港不能移交逃犯到內地、澳門或台灣，是不能接受，支持有必要修例堵塞引渡逃犯政策漏洞；又稱內地司法近年有很大進步，形容社會有聲音要求撤回修例，是源於對內地司法制度的過分憂慮。

【江樂士撐修例：內地司法有進步】

湯家驊：陳弘毅為何抵受不了「民意」壓力

行政會議成員、資深大律師湯家驊在社交網站發帖，質問陳弘毅「為何抵受不了『民意』壓力」，認為陳弘毅應該清楚「港人港審」並非解決《逃犯條例》爭議的真正答案。

【湯家驊質疑陳弘毅受壓民意 指港人港審非解爭議真正答案】