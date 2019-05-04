【逃犯條例】湯家驊質疑陳弘毅受壓民意　指港人港審非解爭議真正答案 (14:50)

政府提出修訂《逃犯條例》，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅在網誌撰文，表示立法會議員田北辰的「港人港審」建議值得支持，即不把港人引渡至內地，而是在香港審理。行政會議成員、資深大律師湯家驊在社交網站發帖，質問陳弘毅「為何抵受不了『民意』壓力」，認為陳弘毅應該清楚「港人港審」並非解決《逃犯條例》爭議的真正答案。
湯家驊以美國為例，稱「霸道如美國，也不敢在殺人放火的嚴重罪行上實行『美人美審』，而寧願與人權狀况一般的國家，如蘇聯（俄羅斯）、古巴、伊拉克、利比亞等等訂立移交條約」。他解釋，刑事行為是每個國家或司法管轄區內部事宜，是地方主權的一部分，不會輕易接受他國操控。
他又認為，即使實施「港人港審」，實施方面也有無可克服的困難，包括如何在確保毫無疑點下引進所有人證物證令犯人入罪、如何執行他國刑法等，形容有關困難是「犯罪者的最大鼓勵和喜訊」。
湯家驊最後質疑提倡「港人港審」者的邏輯：「倡議『港人港審』的人，明顯地認為香港法官有能力進行公平審訊，不會受内地收買，但卻不相信同一位法官能依法把關，公平地處理移交申請。這是何道理？」
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