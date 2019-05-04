中三女生虛擬遊「棚仔」作文　VR助「觸境生情」學中文 (14:38)

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計劃為期3年半，共有12間本地中學分兩階段參加，預計參與學生有7000人次。計劃中，每所學校可獲一部360全景高清相機、45個VR眼鏡、45部手提電話、一部充電車及相關技術支援。學校可自行設計及拍攝VR照片及影片，然後應用在文本閱讀及中文寫作上。

聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學是其中一所參與學校，該校副校長陳志堅表示，過去的教學着重操練聽說讀寫，忽略品德教育及培養文化內涵；VR科技為學生提供觀察平台，訓練生活觸覺，令他們仔細感受周遭事物，再選材寫作。

在該校就讀中三的賀佩儀曾用VR科技體驗遊走深水埗，以此寫了一篇文章。她認為，VR科技令她在寫作上更得心應手，因為以往難以憑空想像當區情况，致描寫欠缺細節；看過VR照片和影片後，她對欽洲街小販市場、俗稱「棚仔」留下深刻印象，她說，自己透過VR影像深入觀察棚內殘舊的景象，並把影像所見加入自己的作品。

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