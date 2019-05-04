關注學童情緒問題　學校挑選不起眼學生任大使助增強自信 (13:31)

由香港賽馬會慈善信託基金贊助的「心晴賽馬會喜動校園計劃」，今日（4日）舉行閉幕典禮。計劃以校園為起點，再延伸至家庭及社區中心，至今超過9萬人參與這項計劃的活動，培訓了逾1000名學生大使，在學校內推廣運動，宣揚情緒健康信息。

中大校友會聯會張煊昌學校校長劉愛民表示，該校特意挑選了12位平常在課堂不起眼，常常低頭，缺乏自信心的學生為「心晴學生大使」，接受密集式活力操訓練。學生大使學成後，會組成義工隊到社區中心探訪長者，又會帶領全校師生跳活力操。

劉校長表示，有一名大使身形較健碩「大隻」，自感笨拙，常常坐教室最後排，參加活動後發現原來自己也可如此靈活，自信心大增。另一名大使則是老師眼中的「冰山」，不苟言笑，參加活動後喜歡上活力操的輕鬆音樂；劉校長表示：「她整個人都融化了一樣，連班主任及其家人都感到她有明確轉變」。

臨牀心理學家王藹慈博士解釋，運動能釋放安多酚，使人情緒愉快，能做到「預防」情緒問題的作用。王又稱，學生遭遇情緒困擾時未必會表現到很難過，反而會在身體上呈現，例如上學時會肚痛、嘔吐，周日晚上表現擔憂、頭痛，但到了周五，症狀完全改善。家長及老師需明白這些症狀背後的意思，如發現需多加留意。

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