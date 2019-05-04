張超雄稱港無標準工時如「奴隸社會」　鄧家彪憂在職貧窮惡化 (11:01)

工黨立法會議員張超雄表示，歷任特首不落實標準工時，核心原因在於1200人組成的選舉委員會，成員代表工商界利益，認為若選舉委員會無廣泛代表性，甚至沒有真正民主制度，有關問題難以改善。他又說，約40年前在美國工作時，當地標準工時已是每星期37.5小時，如今的香港等同「奴隸社會」。

梁耀忠批評，標準工時委員會經過多番討論，最後推出合約工時是「搵人笨」，因有關政策意味工時主導權仍在僱主手上，若工人簽約或續約爭取合理工時，老闆可不聘用。

鄧家彪認為，現時在職家庭貧窮數字是輕微惡化，憂慮若再不採取措施，將持續惡化。他稱，政府現時不肯推動標準工時，心魔在於擔心政策可能導致勞動力不足，認為政府應參考外國例子，讓員工在有限工時內發揮最大生產力。

陳婉嫻稱她擔任立法會議員時已爭取標準工時，惟至今仍未能成事。她認為，特首林鄭月娥不願落實標準工時，或拒絕增加勞工假，原因在於自由黨立法會議員張宇人一類的工商界反對。

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