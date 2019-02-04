【逃犯條例】陳弘毅倡修例只適用最嚴重罪行　不設追溯期　可考慮田北辰方案 (23:04)

陳提出三項反建議，包括若要修例，只局於適用於最嚴重的罪行（may be limited to the most heinous crimes）、 修例不設追溯期（consideration may be given to a non-retroactive arrangement of extradition），以及可考慮立法會議員田北辰提出的方案。

陳弘毅在文中提到，很多香港市民關注到，若北京政府向特首提出移交逃犯，特首將難以拒絕。他又提到，移交安排要法院批准，但會令香港法院處於一個艱難的位置，指香港法院難以判辨中國司法制度是否足夠符合相關人權保障標準，特別是中國政府沒有簽署《公民權利和政治權利國際公約》。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，日前與陳弘毅見面，引述陳弘毅支持他提出政府先撤回修例，又主動說支持他日前提出的方案。田北辰說，陳弘毅的文章提出，對政府建議的一次過逃犯移交安排，必須十分小心。

田北辰日前向政府提出，先以一次過修例，單一解決台灣兇殺案疑犯陳同佳個案，次階段才處理長遠的移交安排，建議「港人港審」，即港人在內地犯事，由香港法庭審理，不用移交內地。田北辰指出，陳弘毅認為港人港審法理上可以做到，他認為如實現了港人港審，加上不設法律追溯期兩項保障，就算早前提出憂慮的商界都可以「收貨」。

陳弘毅文章可參閱http://researchblog.law.hku.hk

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