【逃犯條例】陳弘毅倡修例只適用最嚴重罪行　不設追溯期　可考慮田北辰方案 (23:04)

陳提出三項反建議,包括若要修例,只局於適用於最嚴重的罪行(may be limited to the most heinous crimes)、 修例不設追溯期(consideration may be given to a non-retroactive arrangement of extradition),以及可考慮立法會議員田北辰提出的方案。

陳弘毅在文中提到,很多香港市民關注到,若北京政府向特首提出移交逃犯,特首將難以拒絕。他又提到,移交安排要法院批准,但會令香港法院處於一個艱難的位置,指香港法院難以判辨中國司法制度是否足夠符合相關人權保障標準,特別是中國政府沒有簽署《公民權利和政治權利國際公約》。

實政圓桌立法會議員田北辰表示,日前與陳弘毅見面,引述陳弘毅支持他提出政府先撤回修例,又主動說支持他日前提出的方案。田北辰說,陳弘毅的文章提出,對政府建議的一次過逃犯移交安排,必須十分小心。

田北辰日前向政府提出,先以一次過修例,單一解決台灣兇殺案疑犯陳同佳個案,次階段才處理長遠的移交安排,建議「港人港審」,即港人在內地犯事,由香港法庭審理,不用移交內地。田北辰指出,陳弘毅認為港人港審法理上可以做到,他認為如實現了港人港審,加上不設法律追溯期兩項保障,就算早前提出憂慮的商界都可以「收貨」。

陳弘毅文章可參閱http://researchblog.law.hku.hk

逃犯條例相關新聞:

保安局:立法會法律顧問查詢屬正常程序

法案委員會是否遵內會指引 毛孟靜稱靠投票屬「制度欺凌」

內會擬發指引換法案委員會主持 立會法律顧問:委員會自決是否採納

李柱銘率團訪美加 談修訂逃犯條例對在港外國人影響

批李慧琼下流 毛孟靜陳志全拒按要求離開會議廳

立法會法律顧問質疑修訂逃犯條例形式 函政府促解說

建制倡內會發指引 劉健儀:法案委員會接受與否可投票決定

促刪現不涵蓋中國其他部分條例 田北辰倡「外人移交,港人港審」