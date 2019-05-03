回應議員「特殊教育法」提案　楊潤雄：立法非解決所有問題 (22:07)

立法會教育事務委員會今日（3日）開會，其間討論到議員張超雄和郭榮鏗聯合提出的《特殊教育需要條例草案》，會上多名議員促請政府立法保障特殊教育需要學生的平等學習機會，今早亦有民間組織在立法會外聲援法案。教育局長楊潤雄回應說，不覺得立法可解決所有問題，反而覺得應花多些時間加強宣傳，增加社會對特殊教育需要學生的認同。
私人草案獲委員會通過
張超雄和郭榮鏗提出的私人草案，規定教育機構必須為有特殊教育需要學生制定「個別學習計劃」（Individual Education Plan），以保障他們獲得平等學習機會。郭榮鏗認為，政府應參考其他地區推動立法工作，確保特殊教育需要學生受保障，又表示內地和澳門早已有特殊教育法，「為何我們的祖國做到，澳門做到，台灣做到，唯獨是香港做不到，這令人非常費解」；最終相關議員議案獲委員會通過。
教育局長楊潤雄回應說，認同要為特殊教育需要學生做多些工作，但不認為應花時間討論立法，「立法是否可解決這個問題？我們覺得寧願花心機、資源、時間去做好融合教育的工作，而不是放在立法的程序上」。他又稱，現時已規定學校須為第三層支援（即需要較多支援）的特殊教育需要學生制定個別學習計劃，其他第二層或第一層的學生亦有非正式的學習計劃。