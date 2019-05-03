【逃犯條例】保安局：立法會法律顧問查詢屬正常程序 (22:04)

保安局表示，於4月30日收到立法會高級助理法律顧問就《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（下稱《條例草案》）的查詢。有關查詢是立法會法案委員會準備審議工作的一般正常程序。
保安局表示，當年訂立《逃犯條例》，目的是要把港英年代沿用的引渡法例作出本地化立法。回歸前《逃犯條例》條文訂明不包括中國在內，這情况在條例本地化過程中沒有處理，而非刻意在立法時才把中國剔除。
現時《條例草案》的建議，是作為與任何一個與香港特區未有長期合作安排之前的一個過渡措施，避免香港變成「避罪天堂」。修訂有助加強特區政府與其未有長期協作安排的地方合作，使移交逃犯及刑事法律協助的機制更有效及全面。這建議並非針對單一司法管轄區。
保安局表示，現行《逃犯條例》容許以「個案形式」處理移交逃犯安排，但執行時須按照訂立長期安排的做法，即必須先制訂附屬法例，一般審議時間最少28天，最長49天，其間不能拘捕疑犯，並不切實可行。《條例草案》建議在現有法律的人權及程序保障完全不變的基礎上，以行政長官發出證明書取代制定附屬法例，使「個案形式」的移交切實可行。
就法律顧問的查詢，保安局表示正擬定詳細回覆，將於5月14日前交予《條例草案》委員會。
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