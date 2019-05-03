衛署調查港大15男女食物中毒　涉到會食物 (20:21)

懷疑食物中毒個案涉及病人共9男6女，年齡介乎18至22歲。他們在4月26日傍晚於薄扶林香港大學進食到會食物，約7至17小時後出現腹痛、腹瀉及惡心等病徵。其中一人曾經求醫，毋須入院。所有受影響人士情况穩定。

衛生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衛生署有關事故，仍在繼續調查。

據悉，涉事到會公司為富利（國際）集團到會有限公司，受影響者曾吃露筍雞卷、日式餃子、咖喱魚蛋和泰式波蘿海鮮炒飯。

衛生防護中心提醒，在安排到會食物及在外進食時，應注意以下要點：

．選擇可靠的食物供應商

．安排食物適時送抵會場，並即時進食

．冷吃食物保持於攝氏4度或以下，熱食的食物則應保持在攝氏60度以上

．不應將食物放在室溫下超過兩小時

．光顧可靠及有牌照的食肆

．避免進食生的海產

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

．進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

．不要光顧無牌食物檔

．飲用經煮沸的水

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

．進食前及如廁後要洗手

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