【逃犯條例】法案委員會是否遵內會指引　毛孟靜稱靠投票屬「制度欺凌」 (19:42)

立法會明日（4日）召開特別內務委員會，討論建制派提出由內會發指引，由經民聯石禮謙代替民主黨涂謹申主持修訂《逃犯條例》的法案委員會。立法會法律顧問今日（3日）回覆民主派查詢，稱內會若通過向法案委員會發指引，法案委員會須考慮有關指引，但指引不會自動適用，是否採納要由法案委員會自行決定。
民主派會議召集人毛孟靜表示，若法案委員會投票決定是否跟從內會指引的話，民主派不夠票，建制派一定贏，她形容此是「制度上的欺凌」。公民黨黨魁楊岳橋表示，建制派想「DQ」涂謹申是「多數的奪權」，行為藐視周日（4月28日）13萬人上街的訴求。他指出，立法會法律顧問的書面解釋，說明內會指引對法案委員會並無約束力，他認為涂謹申作為會議主持如何處理指引，應開放予每一名委員討論，才是公正做法。
呼籲周六1時立法會示威區集會
民主派和民陣呼籲市民，明午1時特別內會召開前，到立法會示威區集會，毛孟靜稱希望市民到來為民主派打氣，和見證建制派不擇手段通過惡法。民陣召集人岑子杰被問到明日會否有衝擊行為，他說，相信明日唯一的暴力是在議會之內，民陣暫時估計，大型包圍行動會在修訂《逃犯條例》二讀、三讀階段舉行。
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