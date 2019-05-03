【逃犯條例】法案委員會是否遵內會指引　毛孟靜稱靠投票屬「制度欺凌」 (19:42)

民主派會議召集人毛孟靜表示，若法案委員會投票決定是否跟從內會指引的話，民主派不夠票，建制派一定贏，她形容此是「制度上的欺凌」。公民黨黨魁楊岳橋表示，建制派想「DQ」涂謹申是「多數的奪權」，行為藐視周日（4月28日）13萬人上街的訴求。他指出，立法會法律顧問的書面解釋，說明內會指引對法案委員會並無約束力，他認為涂謹申作為會議主持如何處理指引，應開放予每一名委員討論，才是公正做法。

呼籲周六1時立法會示威區集會

民主派和民陣呼籲市民，明午1時特別內會召開前，到立法會示威區集會，毛孟靜稱希望市民到來為民主派打氣，和見證建制派不擇手段通過惡法。民陣召集人岑子杰被問到明日會否有衝擊行為，他說，相信明日唯一的暴力是在議會之內，民陣暫時估計，大型包圍行動會在修訂《逃犯條例》二讀、三讀階段舉行。

逃犯條例相關新聞：

內會擬發指引換法案委員會主持 立會法律顧問：委員會自決是否採納

李柱銘率團訪美加 談修訂逃犯條例對在港外國人影響

批李慧琼下流 毛孟靜陳志全拒按要求離開會議廳

立法會法律顧問質疑修訂逃犯條例形式 函政府促解說

建制倡內會發指引 劉健儀：法案委員會接受與否可投票決定

促刪現不涵蓋中國其他部分條例 田北辰倡「外人移交，港人港審」