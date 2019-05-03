外籍牧師主持同志婚禮被捕　申覆核促法庭聲明沒違法 (19:35)

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申請人為牧師Balaoro Marietta S.，答辯人為律政司長。根據《婚姻條例》第30條，任何神職人員主持與條例相違的婚禮，即屬犯法，可處第5級罰款及監禁2年；而條例內所承認的婚姻，是第40條所指的「一男一女」結合。

申請人要求法庭頒令，由LGBTS教會見證的同志婚禮沒有違反《婚姻條例》第30條，目前禁止任何教會及LGBTS教會主持同志婚禮亦是有違《基本法》25條及39條，法律面前人人平等及公民權；有違第141條指政府不干預宗教組織內部事務；亦違反《人權法》。

代表申請人的韋智達律師行發言人稱，LGBTS教會相信，救贖是上帝與創造物之間的良好關係，與性取向無關，但牧師Balaoro曾於2017年因替教友主持同志婚禮而被捕。牧師Balaoro今次入稟，是依據《基本法》在思想、信念及宗教自由上的保障，他只要求在不受威脅下，信守自己的信仰。

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