【逃犯條例】內會擬發指引換法案委員會主持　立會法律顧問：委員會自決是否採納 (19:27)

立法會法律顧問馮秀娟回覆內會副主席郭榮鏗等23名議員的提問指出，現時《內務守則》未有規定法案委員會首次會議之後的選舉主席程序，若內會就此提供「擬議指引」，法案委員會須考慮該指引，但指引不會自動適用於法案委員會，委員會可自行決定是否採納。

立法會法律顧問亦表明，《議事規則》是賦權法案委員會決定其行事方式及程序，而非賦權委員會主持選舉主席的委員（即涂謹申）決定是否執行指引。不過，法律顧問未有指出法案委員會應以什麼方式決定是否採納指引。

立法會法律顧問馮秀娟回覆內務委員會副主席郭榮鏗及其他委員就有關《議事規則》第 75(8)條法案委員會行事方式及程序提供指引的問題，文件全文如下：link.mingpao.com/58197.htm

逃犯條例 相關報道：

立法會法律顧問質疑修訂逃犯條例形式 函政府促解說

促刪現不涵蓋中國其他部分條例 田北辰倡「外人移交，港人港審」

建制倡內會發指引 劉健儀：法案委員會接受與否可投票決定

批李慧琼下流 毛孟靜陳志全拒按要求離開會議廳

李柱銘率團訪美加 談修訂逃犯條例對在港外國人影響