【逃犯條例】李柱銘率團訪美加　談修訂逃犯條例對在港外國人影響 (18:39)

港府提出修訂《逃犯條例》，日前數以萬計市民上街遊行反對。民主黨創黨主席、立法會前議員李柱銘，將於周六（4日）起率團訪問加拿大和美國，向當地政商畀和民間組織反映修例對香港、以至在港外國人的影響，促請國際社會要求港府撤回修例。
李柱銘率領的「反對引渡修例美加團」成員包括立法會前議員李卓人和羅冠聰，以及香港記者協會前主席麥燕庭，前議員吳靄儀和熟悉修例工作的民主派議員亦會參與部分會晤。訪問團於4至8日會訪問加拿大首都渥太華和安大略省首府多倫多，9至17日轉到美國華盛頓和紐約。
「反對引渡修例美加團」訪問期間，除會見當地政府官員、國會議員、智庫、華人社會及國際傳媒外，亦會在美國國會及行政當局中國委員會聽證會上作證，闡述港人憂慮修訂《逃犯條例》會把港人免受中國內地司法影響的保障剔除，以及嚴重損害香港的「兩制」及其國際城市地位。團員亦將反映香港人權和「一國兩制」的落實情况。
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