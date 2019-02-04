保加利亞黨櫃員機插卡口裝罕見讀卡器　盜AEON卡資料提款20萬 (21:02)

【18:37】來自保加利亞的詐騙集團，涉在尖東港鐵站AEON提款櫃員機安裝讀卡器及針孔鏡頭，竊取卡主資料及密碼後，偽造提款卡提取逾20萬元，案件中至少7名卡主受害。警方商業罪案調查科經調查，昨（2日）凌晨突擊搜查佐敦一間酒店，拘捕3名男子。

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被捕人年齡26至33歲，保加利亞籍，以遊客身分於3月中旬來港，涉嫌「使用虛假文書」及「製造或管有用作製造虛假文書的設備」帶署扣查，稍後將被落案起訴。警方相信，部分犯罪得益被利用購買比特幣（Bitcoin）。

警方表示，案中讀卡器過去罕見，英國近月曾發現同類型讀卡器，本港以至東南亞則為首次發現。

警方商業罪案調查科自上月初起，接獲涉案發卡機構通知，指職員巡查期間，發現尖東港鐵站一台提款櫃員機故障，其中插卡口被安裝讀卡器，疑被不法之徒利用套取提款卡磁帶資料。警方經檢查，發現該讀卡器未能正常運作。

至上周二（4月23日），警方再接獲同一機構舉報，指巡查期間發現同一台櫃員機插有同款讀卡器及針孔攝錄機，疑被利用攝錄提款卡密碼；其後再接獲機構通知，有7名客戶在未授權下被提取逾20萬元。警方經調查後鎖定目標，昨晨搜查佐敦一酒店內兩房間，拘捕3名疑犯，檢獲讀卡器、針孔攝錄機、114張偽造提款卡及7萬港元等。

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