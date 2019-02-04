市建局榮光街/崇安街項目收購價每方呎17917元 (18:41)

市建局亦會以同區適當項目或煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，為項目的合資格住宅自住業主，提供「樓換樓」選擇。發展項目涉及約300個業權，業主會有60日時間考慮市建局的收購建議。

市建局將會舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶，解釋收購、特惠津貼及安置的準則和安排。由市區更新基金聘請的救世軍市區重建社區服務隊（電話：3188 2151），將為有需要的居民提供適切的幫助和輔導。

市建局表示，項目地盤總面積約3020平方米，屬小區發展模式的市區更新工作，與區內早前開展的5個重建項目產生協同效應，令整個小區的重整及規劃更完整及一體化，以優化地區的交通網絡和步行環境，進一步提升「小區發展」模式所帶來的社區裨益。視乎項目將來的細部設計，初步建議在項目內提供約21,430平方米的住宅樓面面積，以及約4280平方米的商業樓面面積。

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