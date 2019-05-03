涉走私60隻瀕危龜來港　日本漢認罪還押候判 (18:06)

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日本籍被告Hiraguchi Naoki（43歲）報稱工程技術員，月入25萬日圓（約1.7萬港元），他承認一項非法進口瀕危物種罪。

辯方求情稱，被告沒有參與策劃走私，甚至不知道涉案黑胸葉龜屬瀕危，亦不知進口該動物是違法。被告聲稱，走私是受一名日本朋友委託，他們認識多年交情深厚，又經常相約釣魚，一開始只以為是幫助朋友，沒有懷疑。

辯方又表示，被告家庭坎坷，妻子與母親患癌，父親患心臟病，其幼子自從被告還押後亦有情緒問題。被告自稱已受教訓，希望早日回家照顧家人。

被告在求情信中強調，事件不涉商業元素，該批琉球黑胸葉龜不是用作銷售，只轉交香港人養殖。惟法官指出，養殖行為本身已是商業行動，况且涉案琉球黑胸葉龜達60隻，故此要求被告解釋，並押後案件至5月7日進行聆訊。

案情指出，被告於去年10月26日在香港國際機場入境時，遭海關截查後發現其手提行李內裝有60隻琉球黑胸葉龜（Geoemyda japonica）。該品種列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的瀕危物種。

被告被捕後，在警誡下稱該批黑胸葉龜由一名朋友從沖繩郵寄給他，再委託他由日本帶到香港。被告聲稱沒有收受任何報酬，而該批琉球黑胸葉龜市值約51萬至240萬港元。

另外，控方又在庭上透露，被告把琉球黑胸葉龜逐隻放進綿襪走私，其中一隻龜在海關檢獲後自然死去，餘下已全部送返日本。

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