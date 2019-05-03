【報稅懶人包】免稅額有多少？哪些稅項可扣除？夫婦合併評稅更省稅？ (17:47)

稅務局昨日（2日）宣布，已寄出268萬份2018/19年度個人報稅表，不少打工仔要開始為填薪俸稅表煩惱。雖則今年政府新增3項扣稅計劃，即可藉自願醫保保費、合資格年金保費，和強積金自願供款來扣稅，納稅人亦可申請扣除2019/20年度暫繳稅，但這一年度的寬減稅額上限，卻由3萬元下調至2萬元。究竟納稅人今次填表時，還有什麼值得要留意的呢？
何時截止報稅？
一般市民須在6月3日或之前提交個人報稅表；用電子報稅的，可在7月3日或之前提交。
可以申索哪些免稅額？
- 基本免稅額（維持13.2萬元）
- 已婚人士免稅額（維持26.4萬元）
- 子女免稅額（增至每名12萬元）
- 供養兄弟姊妹免稅額（維持每名3.75萬元）
- 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（年齡介乎55歲至60歲的增至每名2.5萬元；年齡逾60歲或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼的，增至每名5萬元）
- 單親免稅額（維持13.2萬元）
- 傷殘人士免稅額（新設立，7.5萬元）
- 傷殘受養人免稅額（維持每名7.5萬元）
可以申索哪些稅項扣除？
- 個人進修開支（維持上限10萬元）
- 長者住宿照顧開支（維持上限10萬元）
- 居所貸款利息（維持上限10萬元）
- 強制性公積金計劃或認可職業退休計劃供款（維持上限1.8萬元）
- 自願醫保保費（新設立，上限8000元）
- 合資格年金保費、可扣稅強積金自願性供款（新設立，兩項合計最高扣稅額6萬元）
- 認可慈善捐款
夫婦應分開評稅，還是合併評稅更省稅？
在薪俸稅下，丈夫與妻子是作為獨立的個別人士分開評稅，但如果夫婦其中一方的入息少於他／她應得的免稅額，採用合併評稅應較有利。
假如選擇合併評稅，夫婦的入息會被歸納一起計算。入息總額會扣減已婚人士免稅額及其他免稅額，這評稅方式可能會減省稅款，夫婦二人屆時只會收到一份評稅通知書；如果合併評稅不能減省稅款，評稅主任會為該對夫婦分別發出評稅通知書。
選擇以個人入息課稅方式評稅可以減省稅款？
個人入息課稅可為繳交利得稅或物業稅的人士提供稅項寬減，因此有應課利得稅或物業稅的入息之人士，選擇個人入息課稅可能會減省稅款。
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