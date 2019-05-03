【報稅懶人包】免稅額有多少？哪些稅項可扣除？夫婦合併評稅更省稅？ (17:47)

何時截止報稅？

一般市民須在6月3日或之前提交個人報稅表；用電子報稅的，可在7月3日或之前提交。

可以申索哪些免稅額？

基本免稅額（維持13.2萬元）

已婚人士免稅額（維持26.4萬元）

子女免稅額（增至每名12萬元）

供養兄弟姊妹免稅額（維持每名3.75萬元）

供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（年齡介乎55歲至60歲的增至每名2.5萬元；年齡逾60歲或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼的，增至每名5萬元）

單親免稅額（維持13.2萬元）

傷殘人士免稅額（新設立，7.5萬元）

傷殘受養人免稅額（維持每名7.5萬元）

更多詳情：https://bit.ly/2VIl0Ae

可以申索哪些稅項扣除？

個人進修開支（維持上限10萬元）

長者住宿照顧開支（維持上限10萬元）

居所貸款利息（維持上限10萬元）

強制性公積金計劃或認可職業退休計劃供款（維持上限1.8萬元）

自願醫保保費（新設立，上限8000元）

合資格年金保費、可扣稅強積金自願性供款（新設立，兩項合計最高扣稅額6萬元）

認可慈善捐款

更多詳情：https://bit.ly/2vyVU8e

夫婦應分開評稅，還是合併評稅更省稅？

在薪俸稅下，丈夫與妻子是作為獨立的個別人士分開評稅，但如果夫婦其中一方的入息少於他／她應得的免稅額，採用合併評稅應較有利。

假如選擇合併評稅，夫婦的入息會被歸納一起計算。入息總額會扣減已婚人士免稅額及其他免稅額，這評稅方式可能會減省稅款，夫婦二人屆時只會收到一份評稅通知書；如果合併評稅不能減省稅款，評稅主任會為該對夫婦分別發出評稅通知書。

更多詳情：https://bit.ly/2UZSZjr

選擇以個人入息課稅方式評稅可以減省稅款？

個人入息課稅可為繳交利得稅或物業稅的人士提供稅項寬減，因此有應課利得稅或物業稅的入息之人士，選擇個人入息課稅可能會減省稅款。

更多詳情：https://bit.ly/2VGYp7a

相關報道：新增3項扣稅 自願醫保強積金年金

其他報道：【交通費補貼】首期津貼5月15日到期35萬人未領 重溫計劃懶人包

其他報道：文憑試考試費平均加價4% 考六科要3132元