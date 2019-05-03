【逃犯條例】批李慧琼下流　毛孟靜陳志全拒按要求離開會議廳 (16:42)

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建制派立法會議員早前發出聯署信，要求內會發出指引，令修訂《逃犯條例》的法案委員會，以經民聯石禮謙代替民主黨涂謹申主持；內會主席李慧琼早前決定，明日（4日）舉行特別內會討論。

多名民主派在今日（3日）的內會上質疑李慧琼做法，民主黨黃碧雲批評李慧琼沒有諮詢全體委員，涉及內會發出指引的法律理論亦未釐清，反問是否有需要在明日就開特別會議，斥李「愈來愈獨裁」。

議會陣線朱凱廸形容，李慧琼是帶領整個內會違反《議事規則》，法律顧問仍未釐清內會是否有相關權力，若內會通過發指引來奪取法案委員會的權力，「是帶頭殺自己」。

李慧琼回應稱，過去開特別會議，亦非每次都諮詢全體委員，且事件有迫切性，修訂《逃犯條例》的法案委員會下周一（6日）就會再召開，有需要此前開特別會議。她又稱，法律顧問在今日內會將回覆民主派議員早前提出的問題，釐清內會有否權力點名另一委員主持選舉法案委員會主席的程序。

會議期間，民主派會議召集人毛孟靜走出主席枱前，指責李慧琼手法下流、無品格，毛拒絕收回言論，李慧琼稱感冒犯，請毛離開會議室。民主派議員圍在毛孟靜附近；人民力量陳志全高叫「賤格下流李慧琼、民建聯最無恥」，同樣被李慧琼要求離開會議廳，但二人在會議時間完結時，仍未離開。

建制派和民主派在會議完結後，繼續在會議室對罵，民主派高叫「民建聯最無恥」，民建聯蔣麗芸叫「肥婆黃碧雲」，黃碧雲回應她一句「無恥民建聯」。

立法會法律顧問馮秀娟，回覆內務委員會副主席郭榮鏗及其他委員就有關《議事規則》第 75(8)條法案委員會行事方式及程序提供指引的問題，文件如下：link.mingpao.com/58197.htm

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