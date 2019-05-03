【逃犯條例】立法會法律顧問質疑修訂逃犯條例形式　函政府促解說 (16:20)

立法會下周一（6日）會就修訂《逃犯條例》，再度召開法案委員會。立法會高級助理法律顧問曹志遠較早時致函政府，就修訂《逃犯條例》提出多項質疑，要求政府解說。
立法會法律顧問指出，1997年立法會曾召開法案委員會討論《逃犯條例》，當時的政府認為，與內地移交逃犯的安排應分開處理，在此後的階段再立法。法律顧問如今要求政府澄清（clarify），為何現行卻以修例，用「特別移交安排」來處理逃犯移交事宜。
法律顧問續稱，1997年當局曾表明，一次過移交個案安排是用以補充長期雙邊協議，可藉此增加合作的司法管轄區數目，當中所有程序及保障都會繼續應用。法律顧問稱，由此可見，一次過的移交逃犯安排，是用以補充雙邊協議，一貫亦需在立法會訂立附屬法例，故要求政府說明，為何今次在3月的文件中卻稱現行安排並不可行。
法律顧問稱，1998年保安局提交保安事務委員會的文件中，指出與中國內地訂定逃犯協議，有5項指導原則，包括應考慮「一國兩制」原則、兩地之間的法律，和司法制度差異等；法律顧問要求政府說明，5項指導原則如何應用在修例的特別移交逃犯安排中。
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