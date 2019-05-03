葛師科稱受騙低價轉讓11古瓷器　官令被告交代古董下落 (14:11)

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原告為葛師科，被告依次為林萬璋、鄧國鵬及歐陽可森。葛一方申請禁制鄧國鵬取用上述古董、交代古董的下落，以及要求把古董放置獨立於雙方的地方保存。

鄧一方反對申請，稱對方在臨時禁制令的審訊不會有勝訴機會，又形容葛師科作為沒精神問題的成年人，理應知悉協議內容才簽署，其指控令人難以相信。

暫委法官廖文健不同意被告的說法，並決定在臨時禁制令聆訊前，先下令禁止鄧國鵬取用涉案古董，以及把古董放置獨立於控辯雙方的地方保存，又要求鄧國鵬在下周五或之前交代相關古董的下落。

葛師科早前在入稟狀指出，兩年前和鄧國鵬達成4份協議，抵押涉案古董，令鄧國鵬批出貸款。去年中葛師科又與鄧國鵬達成3項轉讓協議，以嚴重低價把涉案古董轉讓予鄧國鵬。2017年6月至2018年5月，葛師科因不存在的交易，動用鄧國鵬的貸款2.83億元支付林萬璋及匯彰環球集團有限公司，而林萬璋把其中1717萬元轉帳予鄧國鵬。葛師科另繳付1520萬元予鄧國鵬和3460萬元予歐陽可森。

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