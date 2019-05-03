LV稱運動鞋遭侵權　入稟高院控百麗國際旗下兩公司 (14:07)

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原告Louis Vuitton Malletterr（路易威登），被告依次百麗國際（中國）有限公司和麗中鞋業有限公司，兩被告公司地址均在長沙灣。

入稟狀指出，LV為「LV Archlight Sneakers」鞋款的全世界設計商標版權擁有人，該鞋款在全球和香港也有發售。百麗國際則一度在香港上巿，曾自家出產多個品牌包括Belle、Staccato、Joy & Peace等，以及代理多個國際品牌如CAT、Nike、Puma等，兩被告為旗下公司之一。

入稟狀指控，兩被告於去年7月24日侵犯LV的版權，在未得LV同意下，出產、銷售及向巿場展示侵權鞋款，更到香港境內外銷售，導致LV損失，故入稟控告兩名被告。

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