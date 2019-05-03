批窺淫罪未規管威脅散佈私密照　關注婦女性暴力協會籲立法 (13:32)

關注婦女性暴力協會過去11個月接獲23宗求助，稱曾遭偷拍及威脅散佈，有16人報警，惟僅止於落案起訴階段，未有調查進展。協會認為，這顯示法律存在漏洞，令受害人經常處於恐懼，建議政府參考外國做法，立法規管。

協會總幹事王秀容指出，未經事主同意下被發布私密影像，或威脅發布的現象同樣猖獗，令受害人承受巨大恐懼，但本港未有法例規管。她稱，英、澳、紐及昆士蘭均有相應法例，昆士蘭的法例更監管移花接木的影像，若犯案人不刪除影像，或面臨兩年監禁；她認為相關外國例子值得參考。

協會在記者會上播放投訴人Y小姐的訪問片段，她稱在不知情下被前男友偷拍性愛片段，分手後用以要脅。她今年2月報警，至今仍未收到警方進一步通知。

終審法院早前就「不誠實取用電腦」罪判決；該會倡議幹事簡敏棋指出，一般受害人如Y小姐會關注其案件會否受影響，惟現時未有其他針對性的法例監管，一般人亦因為金錢及時間考慮，未必欲申請民事禁制令，同時其他刑事法如恐嚇及勒索的入罪門檻非常高，故受害人顯得投訴無門，協會促請政府盡快為此立法。

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