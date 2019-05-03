商討女兒撫養權時爭執　妻剪刀插夫獲減刑判監兩年 (12:59)

法官判刑時引述感化官指出，被告性格上不能接受其他人觀點，例如到現時仍認為女兒寧願跟隨她，都不會跟隨父親，又指出被告不能處理壓力，予她獲釋有一定危險。

法官強調，法庭絕不容許以暴力解決家庭問題，有必要判處阻嚇性刑罰，加上被告在另一襲警案保釋期間再犯下本案，乃加刑因素，但考慮到她認罪及有精神問題，減刑後判她入獄兩年。法官判刑後向被告說，若她希望再次與女兒見面，就須於在囚期間與社工合作，和接受精神科治療。

案情指出，被告肖賢庄去年5月28日早上，往丈夫位於大角嘴的工作地點，商討兩人的感情及女兒撫養權時發生爭執。被告拿出長約8吋的剪刀插向丈夫，插傷及割傷其前臂及胸部。

被告被捕後，警誡下透露與丈夫的關係在2017年變差，丈夫及社工均拒絕讓她探訪女兒。被告又稱，案發時丈夫曾打她臉和頸，她遂拿出剪刀自衛，插向其夫前臂，離開後她帶着剪刀去街市買菜，及後回家清洗剪刀。

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