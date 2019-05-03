中年「道士」藉辭「驅妖」非禮母女　7項罪成　6月中判刑 (14:10)

被告袁銘權（57歲），被裁定6項非禮及1項襲擊他人致造成身體傷害罪罪名成立，1項非禮罪罪脫。

法官裁決指出，肯定被告行為不是以醫療為目的，亦深感懷疑其論述，如被告曾稱不熟悉「採玄珠」，他須「上網搵資料」，顯示其解釋荒誕；法官又質疑被告既稱「玄珠」為肉眼看不見，為何又要用肉手而不是用作法取出。

針對襲擊控罪，被告曾稱事主X遭「撒旦」上身，所以要打走它。惟法官指出被告無故將「撒旦」般等西方宗教概念扯入，難以令人信服，被告當時亦的確對X身體造成傷害。

法官指出，若X知道上述全是被告捏造的藉口，一定不會就範，被告是趁X精神虛弱時犯案，加上法官信納X的女兒即Y的證供，故裁定被告7項控罪罪成，須索閱被告心理專家報告及涉事母女創傷報告，將案押後至6月14日判刑。

案情指出，約47歲的女事主X曾兩度墮胎，健康欠佳，患抑鬱、焦慮及隱性羊癇等疾病，多年來接受西醫診治均不見效，因而尋求其他辦法醫治，尤其受落鬼神之說。

X其後經朋友介紹認識被告，並允許被告到家中診治。被告稱X遭「二千年女妖」及「嬰靈」纏身，多次替X「採玄珠」，摸X胸部及將手指插入X私處，聲稱要X性興奮才能移除「玄珠」。被告事後更稱已將「玄珠」扔出窗外，表示「天庭會收到玄珠，用數據幫你醫病」，另在X一次癲癇症發作後，將X的左眼打腫。

此外，被告又曾非禮X的長女Y（案發時15歲）。被告藉辭檢查Y體內是否有「屍毒」，摸其胸部和私處。

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