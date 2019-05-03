國泰前助理經理騙4500元獎金罪成 (12:54)

40歲被告羅學賢被控4項欺詐罪，裁判官判刑時稱，其中3項罪名，控方無法在毫無合理疑點下舉證，因被告確實循國泰的推薦員工計劃，推薦3名下屬親友，當中不涉及不誠實。

但裁判官指出，針對第一項控罪，被告向下屬龔月玲作出虛假陳述，涉及違反誠信。龔月玲證供顯示她在涉事的親友入職後一年，曾向人事部詢問相關獎金，可見龔月玲知道該親友沒有受聘於比她高的職位。

就辯方稱各名證人與被告有私怨而誣告他，裁判官不接納，並稱各名證人誠實可靠，信納各人證供。

裁判官表示，被告在錄影會面中的辯解不合理。被告聲稱他曾在申請後，提醒龔月玲領取獎金，只是龔月玲表示放棄；裁判官認為，若被告不想要錢，從一開始就不會提出申請，故難以解釋他後來主動提醒龔月玲的必要。

辯方求情稱被告無案底，案發後失去工作，請求法庭先索取社會服務令報告。

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