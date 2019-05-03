【交通費補貼】首期津貼5月15日到期35萬人未領　重溫計劃懶人包 (14:42)

1.如何參與計劃：使用八達通出行市民即可使用，不必作任何申請或入息審查，亦不限年齡；每月16日起可領取上月補貼，領取限期3個月內，逾期作廢；

2.計算方法：每月八達通交通費超過400元的市民，扣除400元後，超出金額的25%可獲補貼，每月上限為300元；現金支付和跨境交通不計算在內；補貼額按每張八達通卡拍卡紀錄獨立計算；

3.領取方法：全港有逾1800個領取點，包括93個港鐵站、5個輕鐵客服中心、50個八達通服務站、所有OK、7-eleven便利店及所有惠康超市（不必購物，可直接向店員詢問領取）；另外也可用八達通手機應用程式領取（Android系統手機須附NFC功能、IOS系統手機須使用讀卡器）；

4.使用優惠月票人士：須於購買後30天內，在港鐵站內的自助登記機登記，即可以把月票與八達通掛鈎（如港鐵都會票及全日通﹝屯門—南昌﹞）；

5.可應用交通工具：港鐵、巴士、綠色小巴、渡輪及電車均有涵蓋，另外70多條已登記的紅色小巴、員工巴士、村巴和街渡亦包括在內；

6.如遺失八達通：須在報失日起10個工作天內，或確認八達通失效當天起計10個工作天內透過補貼計劃網頁、補貼計劃熱線或八達通手機應用程式，申請把失卡的公共交通開支紀錄及未領取補貼，轉移至另一張八達通。惟方法僅限使用個人八達通、附有自動增值功能八達通，或銀行聯營八達通的市民。

市民如有特別查詢，可瀏覽計劃網站，或指點補貼計劃熱線2969 5500。

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