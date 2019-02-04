黃埔400萬元劫案　事主左腿中刀　警追緝在逃南亞疑犯 (23:07)

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被捕男子21歲，印度裔，持行街紙滯港3年，報稱無業，涉嫌行劫帶署扣查。在逃疑犯年齡20至30歲，南亞裔，留有鬍鬚，犯案時戴鴨舌帽，穿黑和灰色長袖上衣、深色長褲及藍色球鞋。53歲蔡姓男事主右手擦傷及左腿中刀，留院觀察，情况穩定。

九龍城警區刑事總督察呂思灝交代案情表示，蔡姓男事主今午5時15分在紅磡德民街一間找換店兌換400萬元現金後離去，往黃埔方向途至紅磡道時，遭兩名南亞裔男子從後持刀搶劫，奪去事主載有巨款的背囊後逃去，糾纏間事主受傷。兩名匪徒往黃埔方向逃走，一名休班警長及兩名正在工作的熱心市民協助追截，雙方追逐數百米至德安街，其中一名疑犯束手就擒，警方在他身上起回400萬元贓款及涉案利刀，另一疑犯乘亂逃去。

初步調查相信，疑犯有預謀犯案，警方正循多方向調查，案件交九龍城警區重案2隊跟進。

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