【逃犯條例】陸委會：修例或影響在港台灣人　保安局：務實認真回應台方要求 (23:39)

港府提出修訂《逃犯條例》，表示其中一個目的是要處理香港青年陳同佳涉嫌在台灣殺害懷孕女友潘曉穎的案件（下稱「台灣殺人案」）。特首林鄭月娥前日（4月30日）表示，已有條件與台灣當局磋商移交陳同佳，但在台灣，陸委會今日（2日）表示，對此「持保留態度」，重申修訂《逃犯條例》不但惹來侵犯人權的關注，更可能影響在港台灣人的權益。
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陸委會發言人邱垂正證實，已接獲港府書面和電話表達希望與台灣溝通。他指出，港方長期漠視台方訴求，是造成台灣殺人案疑犯至今無法得到應有法律制裁的主因；對於香港特首林鄭月娥強調「有條件」與台方磋商，台灣政府持保留態度。
邱垂正表示，自港府提出修訂《逃犯條例》以來，香港及國際社會質疑不斷，日前更有數以萬計香港市民遊行反對修例。他稱若港方提出與台灣商討移交陳同佳的「條件」是指修訂《逃犯條例》，台灣政府已多次重申，修例「衍生諸多侵犯人權及人身安全疑慮的關切」，亦可能影響在港台灣人的權益。
邱垂正強調，香港是獨立司法管轄區，理應有權決定如何處理個案，「不用修法，也可以馬上送過來（台灣）。我們都可以給予必要的協助」。
台灣殺人案疑犯陳同佳因4項洗黑錢罪名，周一（4月29日）已在香港高等法院被判囚29個月。特首林鄭月娥及保安局長李家超在判刑後稱，「按過去經驗估算」，由於陳同佳已還押一段長時間，若他在獄中表現良好，最快可於今年10月出獄。林鄭月娥與李家超因此要求立法會盡快完成審議《逃犯條例》修訂，讓港府有法律基礎，可盡快與台灣方面展開移交陳同佳的實質準備工作及落實細節。
保安局回應傳媒查詢時表示，台灣殺人案是十分嚴重的刑事案件，認同台方要盡快處理，台方也已發出了通緝書及向港方發出了要求。
保安局稱，一直十分重視台方就此案的要求，透過「協進會、策進會」平台安排會面之目的，是商討在現况下如何可向台方提供其所需協助，包括在證據及送交方面；會面沒有所述的前設。
保安局強調，是以務實及尊重的態度，認真回應台方的要求，會繼續盡最大努力與台方商討如何提供台方所需的協助，以彰顯公義。
（中央社/保安局）
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