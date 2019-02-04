【逃犯條例】陸委會：修例或影響在港台灣人　保安局：務實認真回應台方要求 (23:39)

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陸委會發言人邱垂正證實，已接獲港府書面和電話表達希望與台灣溝通。他指出，港方長期漠視台方訴求，是造成台灣殺人案疑犯至今無法得到應有法律制裁的主因；對於香港特首林鄭月娥強調「有條件」與台方磋商，台灣政府持保留態度。

邱垂正表示，自港府提出修訂《逃犯條例》以來，香港及國際社會質疑不斷，日前更有數以萬計香港市民遊行反對修例。他稱若港方提出與台灣商討移交陳同佳的「條件」是指修訂《逃犯條例》，台灣政府已多次重申，修例「衍生諸多侵犯人權及人身安全疑慮的關切」，亦可能影響在港台灣人的權益。

邱垂正強調，香港是獨立司法管轄區，理應有權決定如何處理個案，「不用修法，也可以馬上送過來（台灣）。我們都可以給予必要的協助」。

台灣殺人案疑犯陳同佳因4項洗黑錢罪名，周一（4月29日）已在香港高等法院被判囚29個月。特首林鄭月娥及保安局長李家超在判刑後稱，「按過去經驗估算」，由於陳同佳已還押一段長時間，若他在獄中表現良好，最快可於今年10月出獄。林鄭月娥與李家超因此要求立法會盡快完成審議《逃犯條例》修訂，讓港府有法律基礎，可盡快與台灣方面展開移交陳同佳的實質準備工作及落實細節。

保安局回應傳媒查詢時表示，台灣殺人案是十分嚴重的刑事案件，認同台方要盡快處理，台方也已發出了通緝書及向港方發出了要求。

保安局稱，一直十分重視台方就此案的要求，透過「協進會、策進會」平台安排會面之目的，是商討在現况下如何可向台方提供其所需協助，包括在證據及送交方面；會面沒有所述的前設。

保安局強調，是以務實及尊重的態度，認真回應台方的要求，會繼續盡最大努力與台方商討如何提供台方所需的協助，以彰顯公義。

（中央社/保安局）

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