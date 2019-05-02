【免海外醫生實習】衛生署長：海外醫生來港前已有足夠臨牀訓練 (21:12)

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醫委會委員之一、衛生署長陳漢儀首度就事件開腔回應，她指出，海外專科醫生來港前已有足夠的臨牀訓練，現時如豁免實習亦要考試，而考試包括筆試、臨牀英語應用及臨牀考核3部分。她又表示，目前討論的重點是該批醫生考獲執業時後，是否需要回頭做本地畢業生的houseman（實習醫生）工作，還是以另一種方式去評核。她補充，衛生署的專科服務涵蓋很多臨牀工作，例如家庭醫學、治療肺結核及愛滋病等，並獲醫專承認專科資格。

陳肇始表示，目前海外專科醫生需獲醫管局、衛生署或兩間大學醫學院聘請，其資歷及經驗會經過審核，另要醫學專科學院評核其專科資格，包括公共衛生、骨科及外科等專科，並要獲醫委會批核才能在上述機構服務，有理由相信所聘請的是具經驗及合資格的海外醫生。

她又稱，知悉有意見關注海外醫生考獲執業試後會到私營市場職業，她說目前醫管局有12名限度註冊的海外醫生；另有6人考獲執業試後仍留在醫管局服務；4人由醫管局轉至大學任職；只有2人轉為私人執業。她相信，如海外專科醫生在港服務3年，對機構及本地病況會有認識。

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