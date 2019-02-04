【Emily Online．短片】坐輪椅婆婆聽到國歌要肅立　郭家麒要求政制局譴責傷害長者 (20:10)

由全國政協委員霍啟剛出任主席嘅「香港各界青少年活動委員會」，近日推出3分鐘嘅國歌短片，搵嚟一班名人上鏡獻唱，仲有個坐輪椅嘅婆婆聽到國歌奏起，都要撐住拐杖、由旁人攙扶下起身肅立唱歌。公民黨立法會議員郭家麒今日（2日）喺國歌法法案委員會上批評，要老人家聽到國歌「彈起身」顯示愛國精神係「低級趣味」，要求政制及內地事務局長聶德權公開譴責咁樣係傷害老人家。
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聶德權澄清，郭家麒所指嘅宣傳片唔係政府製作，政府支持民間推出推廣國歌、尊重國歌嘅宣傳片。佢又話，自己都有睇到呢條片段，「如果嗰位婆婆想起身表達對國歌嘅尊重，佢又起到身，完全無問題」。佢強調，上次會議已經講咗若因身體狀况而唔能夠站立，喺奏唱國歌場合唔站立係完全無問題。郭家麒指摘聶德權非但唔譴責，仲要贊成，係逼殘障人士要企起身。
民建聯漁農界議員何俊賢提出規程問題，話片段中嘅婆婆係東江縱隊抗日老戰士，心口掛住個獎章，非常有愛國情懷，反而郭家麒嘅講法係侮辱。
聶德權亦都反駁話郭家麒嘅言論同指摘，係與事實不符、十分唔負責任。
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