【Emily Online．短片】坐輪椅婆婆聽到國歌要肅立　郭家麒要求政制局譴責傷害長者 (20:10)

由全國政協委員霍啟剛出任主席嘅「香港各界青少年活動委員會」，近日推出3分鐘嘅國歌短片，搵嚟一班名人上鏡獻唱，仲有個坐輪椅嘅婆婆聽到國歌奏起，都要撐住拐杖、由旁人攙扶下起身肅立唱歌。公民黨立法會議員郭家麒今日（2日）喺國歌法法案委員會上批評，要老人家聽到國歌「彈起身」顯示愛國精神係「低級趣味」，要求政制及內地事務局長聶德權公開譴責咁樣係傷害老人家。