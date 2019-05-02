聰嫂私房甜品被挪用1.93億元　大股東入稟告前董事 (17:55)

根據入稟狀，原告為眾敏（香港）投資有限公司，被告為朱曉霞。翻查資料，朱曉霞為國際天食集團有限公司（前稱小南國餐飲控股有限公司）的執董之一。

入稟狀指出，原告持有聰嫂私房甜品有限公司約55%股份；原告亦由4名股東持有，分別為各持有47.5%股份的被告和王慧敏、持有4.25%股份的林漢聰及持有0.75%股份的梁思浩。

入稟狀指出，被告為原告的股東和董事，亦是原告兩個銀行戶口的簽署人之一，加上王慧敏對被告有絕對信任，讓被告打理原告的日常事務，以及管理銀行戶口。惟今年1月，原告的銀行帳戶出現可疑轉帳，發現有逾1.93億元於2015年6月至2018年8月期間，被轉帳予被告及兩間公司。至今年3月7日召開的特別股東大會，被告被撤銷董事一職。

原告指出，在上述轉帳前，王慧敏和其他董事從未獲告知或諮詢，事件導致原告損失逾1.47億元，要求法庭下令對方交代帳目及賠償損失。

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