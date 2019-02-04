【逃犯條例】田北辰函林鄭促撤修例　倡另交草案刪地理限制處理台灣殺人案 (17:40)

相關報道：陳同佳或10月釋 林鄭爭盡快修例 泛民：政府夠時間以他法處理殺人案

田北辰在致林鄭月娥的信件指出，根據保安局提交立法會的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》參考資料摘要，修訂《逃犯條例》的兩大目標是處理一宗港人在台灣涉謀殺的案件（「台灣殺人案」），以及堵塞香港整體刑事事宜的協作制度的漏洞。

田北辰表示，處理台灣殺人案的唯一限制，是現行《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於中國其他部分。因此，他建議政府撤回《逃犯條例》修訂，並立即提交另一只修改或刪除相關地理限制的草案，再按現行個案方式移交處理台灣殺人案，田北辰認為新草案阻力將大幅減少，「絕對可以在10月前通過」；同時，政府應繼續與台灣當局協商，確保台方願意達成移交協議。

至於堵塞現行法例漏洞，田北辰認為急切性「絕對低於」處理台灣殺人案，不一定要在今屆立法會會期內完成。他建議政府應在完成處理台灣殺人案的新草案後，提交另一草案處理漏洞，並可授權香港法院審理香港永久居民日後牽涉香港境外的刑事案件，但不可移交疑犯；非香港永久居民若涉案，則授權特首按情況回應請求移交的司法管轄區。

相關報道：批政府「當13萬人無到」 田少：咩數字先可觸動政府？

相關報道：【逃犯條例】建制派擬換委員會主持 涂謹申：立法會法律顧問曾說內會指引無約束力