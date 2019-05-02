智障婦挖眼案提堂　二姊哭稱被告「完全不明自己在做什麼」 (18:15)

據了解，受傷的大姊經手術後情況穩定。控罪指出，無業的被告馬慧琼（59歲）今年4月30日，在香港跑馬地新村街勤輝大廈一單位內，非法及惡意對女子馬慧娟的身體加以嚴重傷害。案件將於5月16日再訊，其間被告還押小欖精神病治療中心。

被告身穿病人袍出庭，身形非常瘦削，上半身不由自主向前，似抓東西。主任裁判官多次問被告姓名，被告無法正常應答，不時發出「唔唔」聲音，需要三名戴膠手套的女警在旁扶助。辯方指出，被告無法簽署文件，授權當值律師代表她。

兩名醫務社工及被告的二姊到庭旁聽，裁判官問到被告是否一直如此，二姊稱，她自小學起照顧被告起居飲食，被告只能說出「餅」等單字示意餵食，二姊多年來以肢體語言與被告溝通。裁判官又問，被告是否「完全不明現在發生什麼事」，二姊同意，並稱「事情發生好突然」，案發後曾問被告為何要傷害大姊，被告也不知自己做了什麼事。

裁判官續問，將被告留在小欖是否有異議，二姊不禁哽咽稱，「我擔心她不懂照顧自己」，希望被告能留在東區醫院，讓她一併探大姊和被告。裁判官終決定還押被告在小欖精神病治療中心，並安慰二姊稱，有專業醫護照顧被告，不必擔心。

庭上披露，涉事家庭多年沒有社署介入，被告沒有法定監護人。社工透露，被告有領取高額傷殘津貼，但從未接受評估，評定為精神無能力者。

據悉，涉事家庭自從父母相繼去世後，三姊妹同住。大姊患骨髓癌，前年完全失去活動能力。案發當日凌晨，警察接獲不明來歷的電話報警求助。警察到場敲門，吵醒二姊，二姊聽見大姊在客廳喊救命，並目擊大姊的左眼球從眼眶跌出，右眼受傷流血不止，二姊即開門讓警察進內，大姊表示遭被告襲擊。

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