中大民調：特首三司評分齊跌　近四成市民不信任中央政府 (17:06)

政府滿意度方面，26.6%受訪市民表示滿意港府表現，較3月低2.3個百分點；表示不滿意的有37.1%，較3月高3個百分點；而政府信任度方面，26.7%受訪市民表示信任港府，較3月低2.9個百分點；表示不信任的則有28.3%，較3月高1.3個百分點。

就特首林鄭月娥評分，受訪市民對特首整體表現平均評分為51分，較3月評分下跌2分，其中年齡為30歲或以下，及教育程度為大專或以上的受訪市民，給予評分相對較低。

三名司長方面，政務司長張建宗評分為47.7分，較3月下跌1.7分；財政司長陳茂波評分為39.9分，較3月下跌0.4分；律政司長鄭若驊評分為36.5分，較3月下跌1.6分。

另外，22%的受訪市民表示信任北京中央政府，較3月低1.6個百分點；表示不信任的有39.5%，較3月高1.9個百分點。

若將最新4月民望調查指標與2018年4月比較，除對中央政府的信任度，其餘指標均低於去年同期，且跌幅顯著。

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