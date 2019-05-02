加籍男幼師非禮6歲女童罪成囚10月　官斥違誠信 (16:58)

被告Robert Scott Johnson（56歲）早前否認兩項非禮罪，指他於去年7月13日，在長沙灣某幼稚園課室內非禮女童X及Y。

裁判官表示，女童Y證供清晰、簡單、合乎邏輯，並非幻想情節，Y能清楚指出因被子遮蓋視線，無法見到被告摸她，而是感覺到遭被告觸摸，故接納Y的證供。女童X的證供則前後不一，例如她在盤問下否認被告碰過她，故不接納其證供。

裁判官認為，被告自辯內容前後矛盾，曾說害怕驚醒睡夢中的學生，而不進入其他課室，卻進入涉案課室舒展筋骨，故不接納其證供。裁判官終裁定被告對於Y的非禮罪成，對於X的非禮罪名不成立。

辯方求情稱，被告自2001年起來港任職英文教師，事後不能再執教鞭；被告已婚，現時依靠借貸生活，其菲籍妻子經常來港探望，她亦有情緒不穩問題，望法庭輕判。

裁判官明言，案情十分嚴重，Y於案發時剛好6歲，極為年幼，被告竟隔內褲摸其私處，法庭有責任保護年幼學童，以免她們受身心傷害；而被告作為教師，違反誠信，侵犯學生以滿足性需要。裁判官認為，上述兩項均屬加刑因素，終判被告監禁10個月。

控方案情指出，Y遭被告伸手入其裙褲內，隔內褲觸碰其私處一次。她事後告知幼稚園的另一名老師，揭發事件。

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