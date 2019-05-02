高血壓男子長洲跑步突昏迷　送院不治 (16:46)

死者姓蔡，58歲，今早7時在長洲跑步，跑到長洲黑排路一直升機坪外時突然昏迷倒地，途人報警。救護員趕至現場，將蔡男送往長洲醫院搶救，送院後證實死亡。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。其家人聞訊趕至醫院，傷心不已。

心臟科專科醫生何鴻光指出，未知猝死男子是否患糖尿病、膽固醇高及肥胖等問題，但死者為年近60歲的男士，加上有高血壓，均為心臟病風險因素，死者很大可能是有冠心病或心臟病突然病發。他指出，冠心病是指泛心臟血管狹窄或出現問題，心臟病則是血管壁突然破損，導致膽固醇斑塊進入血管內，與血小板黏連後形成血塊，閉塞血管，缺少血液流到心臟，造成心肌梗塞，形成心臟病。

他指出，突發心臟病未必與跑步有關，即使病人正在睡眠亦有可能心臟病發，若做劇烈運動，或心情突然緊張，血壓會產生變化，容易導致血管壁破損。

何鴻光建議，40歲以上男士應定期做身體檢查，並由醫生評估可進行運動的劇烈程度，盡量避免吸煙，要保持飲食均衡並控制體重，並注意自己工作壓力及精神健康狀况。

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