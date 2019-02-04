【逃犯條例】建制派擬換委員會主持　涂謹申：立法會法律顧問曾說內會指引無約束力 (16:33)

相關報道：【逃犯條例】李慧琼：內會有絕對權力處理法案委員會 委員會無理由不跟從指引

涂謹申指出，法案委員會選舉主席已有明文規定由最資深議員主持，若內會指引可以改變此明文規定，是改了《議事規則》。

涂謹申又說，建制派想內會發指引令他不能主持法案委員會選舉，但在周二（4月30日）的法案委員會會議上，無建制派在現場指出他有違反《議事規則》，若會後「輸打贏要」、憑印象指摘他，是「莫須有」。他稱，「指引」從字面上看，與「命令」有不同含意，據了解過去立法會前法律顧問馬耀添曾向前內會主席劉健儀說明「指引」無約束力。

內委會主席李慧琼昨（1日）表示，內會有「絕對權力」決定如何處理法案委員會，形容內會與法案委員會關係是「母會」和「子會」，看不到法案委員會有何理由不跟隨內會指引。

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