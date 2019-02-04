【逃犯條例】建制派擬換委員會主持　涂謹申：立法會法律顧問曾說內會指引無約束力 (16:33)

立法會《逃犯條例》修例法案委員會連續兩次會議未能選出主席，建制派提出由內務委員會向法案委員會發出「指引」，撤換民主黨涂謹申主持會議資格，由建制派最資深議員石禮謙替上。涂謹申表示，過去立法會法律顧問曾說明內會指引沒有約束力。被問到倘周六（4日）的特別內會通過了指引會如何應對，涂謹申稱不知道，要研究法律顧問意見和最新論據。
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涂謹申指出，法案委員會選舉主席已有明文規定由最資深議員主持，若內會指引可以改變此明文規定，是改了《議事規則》。
涂謹申又說，建制派想內會發指引令他不能主持法案委員會選舉，但在周二（4月30日）的法案委員會會議上，無建制派在現場指出他有違反《議事規則》，若會後「輸打贏要」、憑印象指摘他，是「莫須有」。他稱，「指引」從字面上看，與「命令」有不同含意，據了解過去立法會前法律顧問馬耀添曾向前內會主席劉健儀說明「指引」無約束力。
內委會主席李慧琼昨（1日）表示，內會有「絕對權力」決定如何處理法案委員會，形容內會與法案委員會關係是「母會」和「子會」，看不到法案委員會有何理由不跟隨內會指引。
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