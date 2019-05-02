同志遊行全裸被控猥褻　浸大生自辯稱行為藝術否認猥褻 (16:10)

21歲的被告黃榮鋒為浸會大學電影系四年級生，他否認該公眾地方的猥褻行為罪名。

根據庭上供詞及播放的錄影片段，2018年11月17日下午3時至5時正進行香港同志遊行，被告在下午4時許在灣仔軒尼詩道8至12號外，先將紅繩綁上行人路的欄杆，再將紅繩用膠紙貼在地面，而紅繩另一端綁在腰上及陽具，全身赤裸的站在遊行路線的外圍，左手拿着聖經、右手持着火機，示意點火，其間有不少遊行人士途經，更有人邀請被告合照。

下午4時15分，高級督察余承豐與其他同僚向被告作出兩次警告，最後以「破壞公眾體統罪」拘捕被告，被告在警誡下稱，他嘗試用行為藝術向社會公眾表達議題。

被告自辯時呈上他的畢業作品予法庭，稱正準備一段30分鐘的紀錄片，講述他與母親關係、自我身分探索，並在庭上公開他的同志身分，而當日他只是希望透過行為藝術，表達身體自主、跨性別身分認同：紅繩代表束縛，而將紅繩貼在地上，讓遊行人士跨過，代表跨過束縛。

他強調當日全裸從無想過自己干犯罪行，其行為亦不涉及猥褻，從無引起他人的性騷擾或性衝動，但對自己行為影響他人，在錄取警方口供時一度表示抱歉。被告自辯完畢，案件押後5月14日作控辯雙方陳辭。

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