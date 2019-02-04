【逃犯條例】談銅鑼灣書店事件　湯家驊稱無關引渡：有完善制度是否較非法方式佳？ (16:21)

《逃犯條例》法案委員會日前第二度開會，仍未能選出主席，建制派提出由內會向法案委員會發出「指引」，撤換主持會議的最資深議員涂謹申。曾任內會副主席的行會成員湯家驊出席活動後表示，內會與法案委員會為「母子」關係，「無理由成立法案委員會後就變成獨立王國」。湯家驊指出，內會已包括所有議員在其中，「政治道德、文化上應跟從（指引）」，憲制秩序上應有約束力，但他亦說，《議事規則》並未明文規定，是否遵從內會指引，要依據議會文化。
湯家驊在香港外國記者會的演講上表示，若說對《逃犯條例》擔憂，無異於對本港的司法制度無信心，強調應作有意義的辯論，即如何保障港人人權，而非只說中國邪惡、不欲與之有接觸。他又稱，20年前已認為香港與其他國家簽訂引渡協議，與自己國家卻沒有，是很可笑（ridiculous）的事。對於銅鑼灣書店事件，湯家驊強調這與引渡無關，並反問若有完善制度，是否較用非法方式為佳。
出席同一活動的法律界議員郭榮鏗則批評，政府諮詢期短，當時亦未提供諮詢文件，至今仍未有報告。他質疑，現行法律無賦予法官權力拒絕移交市民予違反人權保障的地區，並強調縱使西班牙等國與中國簽訂的引渡協議，亦明言不會移交自己國人往中國。湯家驊則反駁，此規定並非針對中國而為，而是這些國家一向如此。
逃犯條例 相關報道：
李慧琼：內會有絕對權力處理法案委員會 委員會無理由不跟從指引。
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 銅鑼灣書店事件 湯家驊 郭榮鏗 香港外國記者會