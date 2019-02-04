【逃犯條例】談銅鑼灣書店事件　湯家驊稱無關引渡：有完善制度是否較非法方式佳？ (16:21)

湯家驊在香港外國記者會的演講上表示，若說對《逃犯條例》擔憂，無異於對本港的司法制度無信心，強調應作有意義的辯論，即如何保障港人人權，而非只說中國邪惡、不欲與之有接觸。他又稱，20年前已認為香港與其他國家簽訂引渡協議，與自己國家卻沒有，是很可笑（ridiculous）的事。對於銅鑼灣書店事件，湯家驊強調這與引渡無關，並反問若有完善制度，是否較用非法方式為佳。

出席同一活動的法律界議員郭榮鏗則批評，政府諮詢期短，當時亦未提供諮詢文件，至今仍未有報告。他質疑，現行法律無賦予法官權力拒絕移交市民予違反人權保障的地區，並強調縱使西班牙等國與中國簽訂的引渡協議，亦明言不會移交自己國人往中國。湯家驊則反駁，此規定並非針對中國而為，而是這些國家一向如此。

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