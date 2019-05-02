東喜茶分店東主被控違約　內地營辦商申剔除反申索失敗賠訟費 (14:44)

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原告為東喜茶商標持有人，即廣州喜茶餐飲管理有限公司；被告為觀塘「東喜茶」的負責人林穎彤。原告原指稱，被告未有跟從原告有關價格及產品材料等指示，更把「商業秘密」泄漏給其親友，供其開辦「茶先生」。

然而，被告提出反申索，指控受僱原告、負責處理香港業務的獨家代理人（exclusive agent）馬志偉及鄧文畧串謀侵權。被告聲稱，與原告簽訂協議，訂明被告在觀塘區開業後，原告不會再在同區開舖，以免競爭 。惟原告不守承諾，容許馬及鄧在觀塘再開分店，雖然原告稱該舖位只作貯貨用途，但被告堅持該舖設有自動販賣處，仍可售賣飲料，涉嫌侵權及違約。

原告承認協議中有提及被告所言，但堅持馬及鄧並不知情，故此申請剔除反申索書。惟被告反指出，馬及鄧身為原告公司高層，兩人負責處理新合伙特許經營者的合約，無可能不知情。法官否決原告剔除反申索的申請。案件繼續排期審訊。

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