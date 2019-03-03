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2019年3月3日星期日
否認有線新聞部裁員 邱達昌：已在大灣區設新聞中心 (11:38)
33歲男子大嶼山越野賽一度失蹤 銀鑛灣尋回無受傷 (11:30)
黃偉綸稱調整公私營房屋比例屬「左手交右手」 (11:09)
男子虛報沙田銀城街有炸彈 (10:23)
渣華道街市鹵水鵝檔起火 灑水系統救熄 (10:19)
男子大窩口邨墮斃 (10:14)
16歲蒙古女尖沙嘴失足墮海 (09:41)
休班警駕電單車撞欄 頭部重創不治 (08:43)
多雲有驟雨 最高23度 (07:18)
青年尖沙嘴捱斬案 涉黑社會糾紛 警拘3男 (00:34)
【觀塘奪命工傷】妻哭訴幼子痛失好爸爸 感徬徨盼援手 (23:36)
【Emily Online】陳勇誤當唐偉康為英國領事 抵北京主動見傳媒道歉 (19:34)
青年尖沙嘴捱斬 泰拳師父憂傷筋腱影響東亞賽 (18:30)
陳勇促美國駐港總領事唐偉康向全中國人道歉 (18:07)
觀塘凱匯地盤天降木方 工人走避不及遭擊斃 (17:00)
回應28歲男護士猝死 徐德義表惋惜：不評論個別事件 (16:28)
【理大民主牆風波】校董劉炳章批囂張行為如黑社會 被勒令退學碩士生：學校更像黑社會 (15:52)
【理大民主牆風波】踢碩士生出校判決書：稱副校「收共產黨錢過癮舐共開心」誹謗罪成 (14:55)
港首名華人檢察官余叔韶追思彌撒 政法界等近300人出席 (14:49)
涉偷車公廟內藏逾1.5萬元捐款箱 內地漢認罪 稱拿「神仙錢」濟世 (14:11)
【財政預算案】有紀錄最低分 陳茂波：市民對預算案反應「還可以」 (13:59)
【財政預算案】陳沛然：百億基金助醫護界捱過開支凍結 田北辰指陳茂波應有更遠目光 (10:44)
興華邨獨居翁煲乾水焚宅 (09:48)
【財政預算案】400億元「益大灣區」？ 陳茂波：誤將創科發展開支套入 (09:41)
鰂魚涌醉男與妻爭執 持刀架頸4小時被勸服 (09:37)
清水灣道的士攔腰撞同行 兩司機俱傷送院 (09:28)
火炭中年婦家中猝斃 同居前夫回家揭發 (09:21)
多雲驟雨 最高氣溫25度 (07:15)
青年尖沙嘴遇襲 遭強拉下車斬傷腳 (23:00)
背包內值21萬港元外幣不翼而飛 七旬翁報警 (22:36)
【天氣速遞】今冬紀錄最暖 冷鋒周日抵華南料天氣較涼 (22:20)
【大灣區】港「高端人才」可獲稅款差額補貼 中國境內停留不足24小時不計入居住天數 (21:42)
觀塘一小學爆流感樣疾病 衛署指本港流感仍活躍 (21:23)
【財政預算案】百億基金撥醫管局 陳肇始：已促檢視行政效能 (20:58)
涉體內藏71萬元可卡因 47歲旅客被捕 (20:36)
女子吃雞泡魚後30分鐘現中毒徵狀 送院情况嚴重 (20:18)
外交部駐港公署就美總領館涉港言論提嚴正交涉 (20:05)
【三隧分流】若立法會再不通過屬施政挫敗？ 林鄭：只表明未來3年多不再處理這議題 (19:44)
【暴動罪審訊】控方結案：本民前激烈行動測試認受性 籲陪審團從宏觀角度思考 (19:38)
理大民主牆風波 校長室樓層現推撞 學生會前會長遭停學一年 (19:29)
【Emily Online】陳健波批范國威發癲惹罵戰 陳淑莊哭問：點解議員問問題會被話「發癲」 (18:52)
【財政預算案．大灣區】大搞創科是配合大灣區？ 楊偉雄：我們所做的是完全為香港 (18:48)
廉署起訴房署主任 涉偽造公函助居屋業主加按貸款900萬 (18:43)
兩車獅隧相撞 客貨車翻側7人輕傷 (18:13)
菲傭否認襲擊中風漢 稱以櫈擊手阻觸碰排泄物 (18:08)
六旬漢西貢行山昏迷 送院不治 (17:35)
林建岳6月轉任貿發局主席 彭耀佳掌旅發局 (17:26)
女子注射透明質酸面腫流膿 報警列無牌行醫 (17:20)
【大灣區】韓正：三地社會參與熱情前所未有 林鄭：竭盡所能推動大灣區發展 (17:16)
團購機票無法兌換 東怡旅遊罪成罰款1萬 (16:49)
【網上熱話】聖保祿中學被指禁學生Last Day拍照 校方：教師勸歸家不果情急報警 (16:46)
【三隧分流】民主派九成議員反對新方案 譚文豪批「拎返啲冷飯菜汁畀我們食」 (16:38)
陪審員津貼擬增至每日875元 (16:36)
郭卓堅促減單程證名額 司法覆核申請遭駁回 官：法庭非申訴專員 (15:34)
1993年北角械劫案後潛逃24年 自首犯人罪成判囚15年 (15:09)
乙明邨空地建長者屋 房協公屋全長者寛敞戶調遷可終身免租 (14:47)
【土地大辯論】政府擬發展內河碼頭等建屋 議員批未能基建先行 (14:29)
79歲翁非禮智障女罪成判監4年 官斥無恥 (14:08)
升中自行分配取錄擬3月通知 楊潤雄：最快2020年實施 (13:45)
懲教署「飛虎」出車撞燈柱 無人受傷 (13:35)
油麻地女子遭旅遊巴撞倒頭重創 附近診所醫護施救 (13:32)
報告：香港法治指數全球排名16 亞太區第5 (13:15)
【三隧分流】新方案收費建議不變 倡設9億「智慧交通基金」 本月27日提交立法會 (12:28)
涉串謀張震遠詐騙案 商交所高層認罪轉當證人 官：如受外來干擾須聯絡警方 (11:59)
【財政預算案】陳茂波：退稅上限2萬已算慷慨 (10:40)
中午交代「三隧分流」新方案 陳帆：議員支持概念惟細節持不同意見 (10:17)
漆咸道南10米高大樹倒塌 往尖沙嘴方向一度封閉 (10:07)
28歲男護士單位內猝死 (10:01)
西環男子遭斬傷手 (09:50)
【財政預算案】斥200億購60物業作社福設施 羅致光：一般不會買甲級商廈 (09:45)
早晚有微雨 日間21度 (07:17)
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男子虛報沙田銀城街有炸彈
(10:23)
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清晨5時半，警方接獲一名男子報案，稱沙田銀城街有炸彈。警方在上址進行搜查後未有發現，現將案件列作炸彈嚇詐，交由沙田警區刑事調查隊第九隊跟進，暫時未有人被捕。
相關字詞﹕
炸彈嚇詐
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